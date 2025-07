Sono tredici le tentatrici della tredicesima edizione di Temptation Island, al via da giovedì 3 luglio su Canale 5, pronte a sedurre i fidanzati del villaggio. Tutte single e con età dai 20 ai 31 anni.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island 2025

Tra le ragazze protagoniste di questa edizione c’è Marta, una ragazza di 21 anni che vive a Roma e sogna di diventare chirurgo estetico. Studia Medicina con grande determinazione. Da Santo Domingo arriva invece Mariela, che a 12 anni si è trasferita a Genova insieme alla sua famiglia. Oggi ha 27 anni, ha completato il percorso di studi in Educazione Professionale e continua a vivere in Liguria. Alessia, 24 anni, è invece originaria della provincia di Napoli. Sta terminando gli studi in Psicologia. Tra le più grandi invece Ylenia, romana di 30 anni, dopo una laurea in Economia e Management e tre anni trascorsi in uno studio di commercialisti, ha deciso di cambiare vita e di dedicarsi alla sua più grande passione: il ballo. Oggi insegna salsa e bachata.

Tutte le tentatrici di Temptation Island 2025, nomi ed età

Marianna, 23 anni, viene da Napoli e lavora come addetta al front office in una concessionaria di moto. A Bari vive Claudia, 26 anni, che ha scelto di lavorare nell’attività di famiglia, affiancando il fratello nella gestione della loro pizzeria. A Roma troviamo anche Ary, 22 anni, studentessa di Digital Marketing. Quando non è sui libri, aiuta la madre nel negozio di abbigliamento di famiglia. La più grande del gruppo è Arianna, 31 anni, vive a Parma ed è figlia unica. Avita con i genitori e nel tempo libero si dedica al volontariato. Tra le più giovani invece Alice, 20 anni, è della provincia di Novara. Dopo essersi laureata in Psicologia, ha trovato lavoro in un aeroporto privato. In passato ha anche studiato danza alla prestigiosa Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Dalla provincia di Torino arriva Rebecca, 22 anni, hostess di volo. Ha vissuto un periodo negli Stati Uniti. Ale ha 25 anni, viene da Teramo e lavora nel settore estetico. Da Roma viene anche Nicol, 27 anni, che lavora come magazziniera. Infine, Eva ha 28 anni, vive a Livorno e sta studiando per diventare personal trainer.

