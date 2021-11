Giampiero Galeazzi ha fatto piangere un Paese intero: icona di un certo tipo di giornalismo e di televisione gentile e professionale, simpatica senza scadere. Ha trasmesso quella passione, quell’istinto di raccontare anche ai figli. Susanna e Gianluca sono infatti entrambi giornalisti anche loro.

“Bisteccone”, così com’era stato soprannominato da un giornalista Rai appena prima di entrare alla Rai, è morto stamattina. Aveva 75 anni. Era malato da tempo, e non del morbo di Parkinson come pure si era letto sui giornali. “Ho il diabete”, aveva raccontato a Domenica In dall’amica e sodale e collega di sempre o quasi Mara Venier. “Devo fare bene gli ultimi 500 metri”.

Quell’ospitata, quando il giornalista si presentò in studio in sedia a rotelle, fece commuovere i telespettatori. E lui, con la consueta ironia e intelligenza replicò alla Gazzetta dello Sport: “Sui social m’hanno già fatto il funerale. Ma io sono ancora vivo, eh. Ho sbagliato a presentarmi in quel modo. La verità è che sono reduce da un’operazione al ginocchio sinistro, mi muovo con le stampelle. Lo studio era pieno di cavi e, per non rischiare, un assistente ha pensato bene di mettermi su una carrozzina”.

Il giornalista, ed ex campione professionista di canottaggio, ha sempre vissuto la sua notorietà con grande discrezione e riservatezza. E così ha fatto la sua famiglia. Galeazzi era sposato con Laura, Laura Maria, della quale si sa davvero pochissimo: sempre lontana dai riflettori. La coppia ha avuto due figli: Gianluca è nato nel 1975 e Susanna è nato nel 1978.

Gianluca lavora per il Tg di La7. Susanna ha confessato che inizialmente voleva scrivere per il teatro, poi ha cominciato con Kataweb, quindi a L’Espresso e a Sky. È arrivata al Tg5 dove ha lavorato come inviata e dove ha lavorato come anchorwoman. Ha lavorato anche per Verissimo. “È una persona per bene, un uomo vero, istintivo e sincero; papà è una persona semplice, un uomo comune che ama la vita in modo fisico”, diceva del padre in un’intervista Il Tempo qualche tempo fa. “Mio padre e mia madre sono insieme da quarant’anni e anche questo per me e mio fratello è un valore che ha strutturato in modo profondo la nostra famiglia”.

Susanna nel 2017 ha reso Galeazzi e la moglie Laura nonni della piccola Greta Alma Maria, avuta con il biotecnologo Marria Mirabella. “È anche lei molto fisica, una bambina godereccia, di segno zodiacale Toro come il nonno e, senza nulla togliere al padre, in queste caratteristiche è molto una Galeazzi”. Un Paese intero si stringe in queste ore al dolore della famiglia di una persona che con gentilezza, e per decenni, è entrato nelle case degli italiani.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano