Il loro look ha catturato l’attenzione dei fan presenti al PalaOlimpico di Torino, così come il ‘balletto’ messo in scena sul palco. Sono i Subwoolfer, il duo norvegese che ha conquistato l’Eurovisione Song Contest e la semifinale dell’evento canoro più seguito a livello globale.

Keith e Jim, questi i loro pseudonimi, dato che volti e identità del duo sono rigorosamente celati dietro delle maschere gialle da lupi e da completo nero, hanno fatto ballare Torino con la loro “Give that wolf a banana”.

Lupo che è ricorrente nel titolo della canzone, nelle maschere e anche nel nome del gruppo: Subwoolfer nasce infatti da una crasi delle parole ‘subwoofer’, un famoso altoparlante, e ‘wolf’, ovvero ‘lupo’. Impossibile poi non notare altri due omaggi: quello ai Daft Punk, con la scelta di nascondere i loro volti, e al completo con occhiali Rayban chiaramente riferiti a John Belushi e ai Blues Brothers.

Sul palco i due ‘lupi’ sono affiancati da tre ballerini, che indossano lycra fin sopra la testa, con annessi occhiali da sole neri.

Quanto alla canzone portata in gara all’Eurovision, “Give that wolf a banana” è una sorta di versione moderna della favola di Cappuccetto Rosso, dove questa volta il lupo si sazia di banane e risparmia così la nonna.



Il testo di “Give that wolf a banana”

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

See where you’re going, but I don’t know where you’ve been

Is that saliva or blood drippin’ off your chin?

If you don’t like the name Keith I’ma call you Jim

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wolf (Banana)

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Banana

I like the scent of every meal on your breath

That hunger in you, I’m in danger now, I guess

Let’s go to grandma’s, you say grandma tastes the best

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

(I want your grandma, yum, yum)

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wolf

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Ba-na-na

Ba-na-na-na-na

Ba-na-na

Ba-na-na-na-na

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

(I want your grandma, yum, yum)

Someone give that wolf a banana

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wo-o-olf

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith

