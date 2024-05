Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, sono scomparsi dal primo pomeriggio di oggi a causa dell’esondazione del fiume Natisone, in Friuli. Poco prima avevano chiamato per chiedere aiuto: i tre si trovavano infatti in pericolo su un isolotto e il livello dell’acqua stava salendo rapidamente a causa delle incessanti piogge. Nella zona in cui i tre ragazzi sono stati travolti dalle acque in piena del fiume Natisone c’era il divieto assoluto di balneazione per pericolo di annegamento. Il loro stato di difficoltà era stato segnalato anche da alcuni passanti. Sarebbe stato uno, in particolare, mentre transitava sul ponte Romano ad udire le urla disperate di aiuto. Numerose altre persone si sono fermate sul ponte e hanno assistito impotenti alla drammatica scena.

Il soccorso

I soccorritori hanno inizialmente tentato di recuperare i giovani che per resistere alla forza dell’acqua hanno tentato di abbracciarsi: dall’alto di un ponte, ad alcune decine di metri di altezza, avevano posto un’autogru. Da questa è stata allungata una scala al di sopra del Natisone, e alcuni vigili hanno lanciato funi alle quali i ragazzi avrebbero potuto afferrarsi. I tre si sono lascianti andare nel tentativo di agganciare la fune protesa dai vigili del fuoco, ma hanno mancato la presa venendo travolti dalla corrente.

Chi sono i tre giovani dispersi: “La vettura targata Romania”. Ricerche in corso

Al momento le ricerche sono in corso con l’ausilio di un elicottero, sommozzatori, e vigili del fuoco. Sul posto sono presenti anche i carabinieri. Dettagli successivi sono stati diffusi dal sindaco di Premariacco (Udine) Michele De Sabata: “La loro vettura ferma a Premariacco è targata Romania. Erano sull’asta del fiume tra Premariacco e Manzano. L’imbarcazione proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il livello del fiume sta ancora aumentando Una preghiera per loro esiste anche un filmato che strappa il cuore”.

Seguono aggiornamenti

