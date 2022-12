Per Sinisa Mihajlovic la vera forza era la famiglia. Morto il 16 dicembre a 53 anni dopo aver lottato strenuamente dl 2019 contro una terribile leucemia, al suo fianco sono sempre rimasti la moglie Arianna Rapaccioni e i 5 figli, specialmente le due ragazze, Viktorija e Virginia. È stata proprio la famiglia a dare al mondo il triste annuncio della scomparsa del tecnico serbo, definendo la sua morte “ingiusta e prematura”.

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Viktorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic – si legge in un comunicato – Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il prof Alessndro Rambaldi, e il dottoe Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato“.

Con la moglie Arianna, romana, ex presentatrice televisiva, si erano sposati nel 1996, rinnovando la promessa di nozze 25 anni dopo in Costa Smeralda il 28 giugno 2021. Hanno rinnovato il loro amore davanti ai figli e a pochi amici. Viktorija e Virginia in passato hanno partecipato all’Isola dei Famosi, nell’edizione 2019. Le due erano follemente innamorate del loro papà, a testimoniarlo i numerosi scatti e le parole d’amore a lui dedicate sui loro social. Molti giornali raccontano che Sinisa delle figlie era gelosissimo. Le due ragazze lavorano nel mondo dello spettacolo, della moda e dei social.

Viktorija, la bionda, primogenita, ha studiato psicologia a Roma. Nel 2018 aveva organizzato uno scherzo a papà Sinisa con le Iene. Lei fingeva di avere una relazione con un ragazzo non gradito al padre. Nel 2020 ha pubblicato un libro dedicato a lui dal titolo “Sinisa, mio padre”. “Ci tenevo a dare un’altra visione di mio papà. Tutti noi lo conosciamo come un uomo a volte duro, severo. Io invece ci tenevo a far vedere mio papà per quello che è davvero: un uomo dolce, sempre presente, generoso”, ha detto a Domenica In. Intervista da Vanity Fair ha detto: “Mio padre sa come comportarsi con me, sa come prendermi. Mi ha sempre fatto capire tutto senza mai dirmelo realmente. Con me è stato un po’ più duro perché voleva spronarmi. Probabilmente non sarei così, con la testa sulle spalle, senza le sue regole”.

Virginia, la bruna, ha un vasto seguito sui social e ha intrapreso la carriera da modella. Nel 2021 ha reso nonno Sinisa con la nascita della piccola Violante avuta con il calciatore Alessandro Vogliacco conosciuto quando giocava nella primavera della Juventus. “Grazie papà. Sapevo che saresti stato un bravo nonno, ma credimi, hai superato ogni mia aspettativa”, ha scritto Virginia in un post che ritrae il papà insieme alla piccola nipotina. “Qui il vostro primo incontro, l’inizio di una storia d’amore grandissima”, ha scritto con accanto il dolce video del primo incontro e il primo abbraccio. “Violante io lo so che quando sarai grande ti vanterai di avere un nonno supereroe che ami tantissimo”, ha scritto ancora mamma Virginia. Violante è la prima nipotina dell’ex allenatore del Bologna.

