Un dramma, quello della solitudine, che continua a far riflettere. Storie di persone che spirano il loro ultimo anelito di vita da sole, senza che nessuno se ne accorga. Un nuovo drammatico episodio è successo ad Ancona dove è stato trovato il corpo senza vita di una 78enne nella sua casa. Era morta da 2 mesi ma nessuno se ne era accorto. La terribile scoperta è avvenuta solo dopo il terremoto avvenuto nelle Marche: la figlia ha telefonato alla madre per sapere se stesse bene, ma lei non ha mai risposto.

È successo il 9 novembre. Alle prime luci del mattino le forti scosse. Appena saputa la notizia la donna, che vive lontano da Ancona, ha cercato al telefono sua madre. Per ore il telefono ha squillato a vuoto. Secondo quanto ricostruito dal Corriere Adriatico, insospettita la donna ha allertato il 112 affinchè andassero a controllare. Così la tragica scoperta del corpo senza vita della donna, una pensionata 78enne originaria di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, che viveva da sola e da molto tempo non aveva più contatti con la figlia. I sanitari hanno accertato che la pensionata era morta già da due mesi per cause naturali.

Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia che hanno sfondato la porta a trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Per il medico legale il decesso è avvenuto circa due mesi fa. L’autorità giudiziaria, accertate le cause naturali del decesso, ha rimesso subito la salma ai familiari per l’organizzazione dei funerali. L’ennesimo anziano morto da solo, nell’indifferenza generale.

