Chiara Ferragni torna in televisione, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio sul canale Nove del digitale terrestre. L’influencer è pronta a rompere il silenzio per parlare del pandoro-gate e delle altre inchieste che nei mesi scorsi hanno riguardato le sue attività imprenditoriali. E nonostante in questi ultimi giorni abbia preferito non commentare la sua crisi con Fedez, non è detto che possa fornire ulteriori chiarimenti sulle difficoltà del loro rapporto. Nei giorni scorsi la Ferragni è stata più volte intercettata dagli inviati di ‘Pomeriggio Cinque’ e da ‘Striscia la Notizia’ con tanto di consegna di Tapiro d’oro. “Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Vorrei che lo fosse ma non sono così stratega. È un periodo molto doloroso e nessuno è contento”. I fan l’hanno accolta fuori dagli studi della trasmissione: “Grazie per essere venuti qui”, ha scritto su Instagram, dove nel primo pomeriggio si era confidata: “Tremo di paura in vista dell’intervista, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione, voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità”.

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Chiara Ferragni e Fedez: "Ci stiamo sentendo, abbiamo avuto tante crisi, questa è un po' più forte. Vediamo" Chiara Ferragni: “Se con Federico ci siamo risentiti? Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non chiudiamo i ponti, è un periodo di crisi, le abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi più forte, quindi vediamo. Non so”, racconta col sorriso e gli occhi lucidi. A cura di Redazione

Chiara Ferragni: "Non rifarei operazioni commerciali simili" Chiara Ferragni: “Non rifarei operazioni simili. Legare attività benefiche e commerciali è stato un problema. Posso solo dire che mi dispiace e che non lo rifarò in futuro. Dovevano essere fatte e spiegate in maniera diversa”. A cura di Redazione

Chiara Ferragni: "Bisogna rendersi conto che i social non sono tutto" Chiara Ferragni: “In questo tempo ho fatto tutto troppo velocemente, ero troppo proiettate verso il futuro. Suggerisco a tutti di vivere più il presente. Se mi viene voglia di lanciare il telefono? La cosa più bella ogni tanto è metterlo via e concentrarmi su cosa sto vivendo. Bisogna rendersi conto che i social non sono tutto” A cura di Redazione

Chiara: "Federico molto simile a me nel modo di raccontarsi" Chiara Ferragni: “Federico era molto simile a me nel modo di raccontarsi sui social. Quando ci siamo incontrati abbiamo fatto il botto. Abbiamo entrambi rinunciato alla nostra privacy. Sono cresciuta con l’idea di raccontare me stessa e se sono chi sono è perché l’ho fatto” A cura di Redazione

Chiara Ferragni: "Momento di allontanamento con Federico? Vediamo non so" Chiara Ferragni: “Un momento di allontanamento con Federico? Vediamo non so. Molti pensano che sia una strategia, purtroppo non sono una stratega. Mi fa star male. Essere un personaggio pubblico significa anche risultare alla propria privacy. Ringrazio chi mi segue da tempo perché incredibilmente riescono a capire come sto anche soltanto da una mia foto e a scrivermi cose bellissime”. A cura di Redazione

Chiara Ferragni si commuove Chiara Ferragni si commuove alla visione di un video ricordo con alcune delle immagini più significative della sua famiglia: “In queste immagini ho pubblicato tanto, ma non tutto. Sono sui social da quando avevo 15/16 anni, in realtà non c’è differenza tra mondo virtuale e la mia vita. Chi mi conosce sa che sono autentica, ma ho anche altre sfumature che i social non possono raccontare”. A cura di Redazione

Chiara Ferragni: "Restituirò tutto quello che le mie società hanno guadagnato" Chiara Ferragni: “Tutti sbagliamo commettiamo errori, ma è bello anche far vedere le proprie imperfezioni. Io sono arrivata ad avere obiettivi ben più grandi dei mie sogni da bambina, ma ho avuto allo stesso modo molte fragilità Bisogna imparare a conviverci. Tre giorni dopo il caso Balocco ho fatto un video. Se qualcuno ha frainteso è perché è stato fatto un errore da parte nostra. Io restituirò tutto quello che le mie società hanno guadagnato” A cura di Redazione

Chiara Ferragni sul Pandoro-Gate: "Le cose potevano essere fatte meglio" Chiara Ferragni: “Il 15 dicembre 2023 e la sentenza dell’Antitrust è stato per me uno spartiacque. Mi ha fatto rifelttere che le cose se sono state fraintese potevano essere fatte meglio. La donazione all’Ospedale Regina Margherita era già stata fatta è vero, ma volevo comunicarla. La beneficenza se fatta pubblicamente può portare ad altre azioni di bene collettive” A cura di Redazione

Il discorso di Chiara Chiara Ferragni: “Bisogna ovviamente relativizzare i problemi, ma non è un periodo facile. Non si è mai preparati alla violenza degli attacchi che si ricevono. I social sono fantastici quando tutto va bene, ma diventano un incubo quando tutto va male”. A cura di Redazione

È il momento di Chiara Ferragni Chiara fa il suo ingresso in trasmissione A cura di Redazione