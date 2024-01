“Mi siete mancati, come state?”. Dopo il caso pandoro della Balocco, Chiara Ferragni dopo 16 giorni di silenzio, interrotti da una un video di Fedez postato su Instagram per festeggiare il Capodanno e ricoperto da messaggi di insulti nei confronti della celebre influencer, torna sui social prima con un selfie con la scritta “Mi siete mancati”, poi con un lungo messaggio dove ringrazia chi le è stato vicino senza affossarla.

Le due storie di Chiara Ferragni

Questa volta la Ferragni, per evitare insulti visibili sotto ai posto, decide di condividere due storie su Instagram così da nascondere eventuali offese. “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare”, scrive Ferragni, il cui ultimo post era stato quello del video vestita di grigio in cui chiedeva scusa annunciando la donazione da un milione di euro.

“A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”, aggiunge la influencer.

Quanti follower ha perso Chiara Ferragni: il calo su Instagram

L’influencer avrebbe perso circa 90mila seguaci. La notizia del Pandoro è uscita il 15 dicembre, le scuse il successivo 18 dicembre. In termini assoluti, 90mila follower per Chiara Ferragni sono un numero piuttosto basso. Su un’utenza di 29,6 milioni di seguaci, si tratta di meno dello 0,3%.

A preoccupare può però essere intanto il fatto che la curva discendente non si è ancora fermata. Giorno dopo giorno, il numero di follower di Chiara Ferragni diminuisce: non succedeva dal 2015. Anche la popolarità di Fedez è in calo, con circa 30mila follower in meno in una settimana. Una percentuale minima, meno dell’1% del totale.

