Chiara Ferragni è ancora in mezzo alla bufera e per ora la via d’uscita non sembra essere tanto vicina. Il detto le disgrazie non vengono mai da sole nel caso dei Ferragnez sembra calzare a pennello. Tutto è iniziato con il pandoro per passare dalle uova di pasqua fino agli ordini online che sembrano non arrivare ai destinatari.

Ora ci si mettono anche i followers e i più fedeli seguaci, che hanno acquistato i suoi prodotti nei giorni del Black Friday. Sono in tanti, infatti, a segnalare da qualche giorno il mancato arrivo dei pacchi ordinati online.

I commenti dei followers che hanno acquistato online durante il Black Friday

Come riportano numerosi quotidiani, sembra che i regali di Natale acquistati dal negozio online di Chiara Ferragni non siano mai arrivati. In un video diventato virale si vedono due amiche sotto l’albero di Natale, mentre si scambiano regali invisibili. In sottofondo una musica da circo e in sovrimpressione la scritta “scambiandoci i regali ordinati dal sito di Chiara Ferragni il 26/11”.

Tantissimi sono i commenti arrivati a questo video. Un’utente, Gloria, scrive sui social: “Ho fatto un ordine il 20 novembre, mai arrivato. Mi sono dovuta arrangiare da sola. E il rimborso? Zero”. A lei replica Dany: “Stessa cosa è successa a me. Ordine mai arrivato”.

Una giornalista de Il Giornale, ha contattato l’autrice del video per saperne di più. Il racconto dell’autrice del video non lascia spazio a interpretazioni. Alcuni dei prodotti ordinati non sono mai arrivati “L’assistenza clienti è stata di scarsa qualità: contattabile solo online, nessun telefono, e la richiesta è stata respinta, adducendo anche delle scuse.”

Prima è stato dichiarato, infatti, che i prodotti erano in partenza, poi che quelli mancanti sarebbero stati inviati solo dopo l’effettuazione del reso di quelli sbagliati. Poi si è scoperto che i prodotti scelti non erano presenti in magazzino che sarebbe dovuta avvenire una sostituzione. A quel punto le ragazze hanno mollato il colpo e sono state ricontattate solo il 27 dicembre: dovranno restituire gli articoli sbagliati e poi avranno il rimborso.

Il negozio di Chiara Ferragni a Milano è vuoto

Non solo vendite online con qualche problema di consegna. In un servizio di Pomeriggio 5 si vede il negozio di Chiara Ferragni in Gae Aulenti completamente vuoto. Sicuramente la bufera di fine anno che ha colpito i Ferragnez sta lasciando il segno e seppur lentamente anche gli affezionatissimi followers stanno abbandonando la Ferragni e i suoi prodotti al suo destino.

Quanti follower ha perso Chiara Ferragni: il calo su Instagram

L’influencer avrebbe perso circa 90mila seguaci. La notizia del Pandoro è uscita il 15 dicembre, le scuse il successivo 18 dicembre. In termini assoluti, 90mila follower per Chiara Ferragni sono un numero piuttosto basso. Su un’utenza di 29,6 milioni di seguaci, si tratta di meno dello 0,3%.

A preoccupare può però essere intanto il fatto che la curva discendente non si è ancora fermata. Giorno dopo giorno, il numero di follower di Chiara Ferragni diminuisce: non succedeva dal 2015. Anche la popolarità di Fedez è in calo, con circa 30mila follower in meno in una settimana. Una percentuale minima, meno dell’1% del totale.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo