L’ambasciata di Israele in Italia è stata chiusa. La sede diplomatica a Roma, sita in vita Michele Mercati, vicino Villa Borghese, rimarrà – almeno per le prossime ore – chiusa, così come altre sedi israeliane in giro per il mondo. L’allarme e la preoccupazione di Tel Aviv è che nei prossimi giorni ci possano essere degli attacchi ai danni delle proprie ambasciate, dopo il raid condotto dall’esercito israeliano al consolato iraniano a Damasco, in Siria.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani