Se vogliamo capire davvero cosa sta accadendo, dobbiamo alzare lo sguardo. Non è solo Iran. Non è solo Israele. Non è nemmeno soltanto una questione di deterrenza americana in Medio Oriente. È qualcosa di più strutturale: l’Iran è il teatro operativo; la vera partita è contro la Cina. L’economia cinese vive di energia importata e commercio marittimo. Una quota decisiva del suo petrolio passa per choke points vulnerabili, primo fra tutti lo Stretto di Hormuz.

Controllare lo Stretto di Hormuz significa controllare l’energia

Controllare quella rotta significa controllare l’energia; controllare l’energia significa incidere sull’industria e quindi restringere lo spazio decisionale strategico di Pechino. Non è complottismo. È geografia. Guardiamo la mappa, non i titoli dei giornali. Perché tanta attenzione americana alla sicurezza marittima? Perché le rotte sono il sistema circolatorio dell’economia globale. Chi influenza lo shipping, influenza la leva. Perché l’interesse per l’Artico e la Groenlandia? Rotte settentrionali, sistemi di allerta missilistica, minerali critici. Perché Panama? Perché il controllo dei colli di bottiglia commerciali è mobilità strategica. In questa cornice, la crisi iraniana assume un significato diverso. Non è solo un confronto regionale, ma un messaggio sistemico: le linee energetiche globali non sono neutre, sono leve. Non serve chiuderle definitivamente. Basta dimostrare che possono essere rese insicure. Questo complica il calcolo di Pechino su scorte strategiche, diversificazione delle rotte, protezione navale, resilienza industriale.

E la Russia?

Mosca gioca una partita complementare. Se la Cina è l’architetto di un ordine alternativo – infrastrutture, finanza parallela, Belt and Road – la Russia è il destabilizzatore del perimetro. Ucraina, energia come arma, pressione militare ai margini dell’Occidente. In uno scenario di tensione energetica globale, il Cremlino beneficia di prezzi alti e di un’ulteriore polarizzazione. Ma non ha interesse a un collasso totale dell’Iran che rafforzerebbe il presidio americano nella regione. Il suo sostegno a Teheran sarà verosimilmente calibrato: abbastanza per complicare Washington, non abbastanza per scatenare uno scontro diretto. Il punto è che non assisteremo a una dichiarazione formale di “Terza guerra mondiale”. La guerra moderna è sanzioni, weaponizzazione dell’energia, ristrutturazione delle supply chain, politiche industriali, competizione tecnologica, proxy conflicts, segnali navali. È una guerra di sistemi. Le risorse determinano la resistenza e la resistenza determina l’esito. Sotto il linguaggio morale – democrazia, sovranità, sicurezza – c’è quindi un calcolo freddo: chi controlla i corridoi commerciali? Chi garantisce i flussi energetici? Chi può sostenere la propria industria sotto shock prolungato? Chi esaurisce prima le opzioni?

La risposta congiunta di Cina e Russia

La risposta congiunta di Cina e Russia alla crisi non è solo solidarietà verso Teheran. È la difesa di un modello alternativo di ordine internazionale, costruito negli ultimi anni attraverso BRICS, circuiti finanziari non occidentali, infrastrutture energetiche e commerciali parallele. Se Washington punta a ridurre le proprie dipendenze e a colpire i punti deboli degli avversari, Pechino e Mosca accelereranno la costruzione di sistemi che riducano la loro esposizione. Il rischio non è tanto un intervento militare diretto di Cina o Russia a fianco dell’Iran. Il rischio è la cristallizzazione di blocchi. Un mondo segmentato, dove il multilateralismo classico – ONU inclusa – diventa sempre più arena di veti incrociati e sempre meno strumento di gestione condivisa. Avremo dunque una Terza Guerra Mondiale? Se per “guerra mondiale” intendiamo eserciti che attraversano confini su larga scala, probabilmente no. Se invece intendiamo una competizione globale multi-dominio per controllo delle leve economiche, tecnologiche ed energetiche, allora ci siamo già dentro.

Andrea Molle