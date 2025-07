Per la prima volta in carriera Flavio Cobolli è ai quarti di finale di uno Slam. Inizia nel migliore dei modi la giornata del tennis azzurro a Wimbledon, in un lunedì che aspetta ancora di vedere in campo Lorenzo Sonego e Jannik Sinner; per ora, però, la scena è tutta per il 23enne romano, che ha battuto in quattro set il 36enne croato Marin Cilic, con una grande prova di forza, andando avanti di due set: 6-4, 6-4, per poi cedere al tie-break al terzo, e avere la meglio sull’ultimo 7-6 (7-3) in tre ore e mezzo. Tra non molto conoscerà il suo avversario ai quarti, dove sul centrale sfiderà uno tra Djokovic e de Minaur.

Tra gli applausi finali, meritatissimi, anche quelli di Edoardo Bove – calciatore della Roma presente sugli spalti – amico d’infanzia di Flavio, con cui ha condiviso la passione per il tennis e per il calcio, giocando insieme al coetaneo prima di arrivare alle porte del professionismo.

Un cammino da favola per Cobolli a Wimbledon, che prima di oggi non aveva concesso neanche un parziale agli avversari: prima il 3-0 contro Zhukhayev, poi i 3 set contro Pinnington Jones e infine la clamorosa prova di ieri l’altro contro il ceco Jakub Mensik, vinta dominando 6-2, 6-4, 6-2. Il primo sussulto su un percorso finora netto è arrivato soltanto questo pomeriggio, confermando però il successo dell’ultimo precedente: Flavio aveva infatti già affrontato il croato all’esordio del Roland Garros appena concluso, anche allora con una comoda vittoria. Il tennista azzurro, accederà – a partire da lunedì prossimo – in top 20. Si tratta, ovviamente, del suo piazzamento più alto. Un traguardo che si sarebbe verificato ugualmente in caso di sconfitta di Dimitrov da parte di Sinner, ma che ottenuto con una vittoria assume un sapore senz’altro speciale.

Cobolli era stata anche protagonista di un simpatico fuori-campo nell’allenamento di ieri con Sinner: una lunga seduta di scambi che ha stancato il tennista romano, che a fine sessione si era lasciato andare con un sorriso ad un: “Finalmente… stavo a morì’.

Ha ancora vita invece il lunedì azzurro di Wimbledon, che vedrà come detto questo pomeriggio altri due italiani protagonisti negli ottavi di finale. Se, come già ricordato, il numero uno del mondo se la vedrà con il bulgaro Dimitrov, Lorenzo Sonego affronterà l’americano Shelton.

Redazione

Luca Frasacco