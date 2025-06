Novità importanti nel team di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha infatti deciso di apportare due cambiamenti al suo staff tecnico dando il ben servito al preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, con cui aveva iniziato a lavorare da settembre 2024, dopo l’uscita di scena di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi in seguito alla vicenda Clostebol.

Sinner cambia preparatore atletico e fisio, le motivazioni

Entrambi gli ex membri dello staff avevano esperienza ventennale nel mondo del tennis professionistico, con Panichi che aveva già lavorato in passato anche con Novak Djokovic. Ancora ignote le motivazioni che hanno portato al cambio alla vigilia di Wimbledon, che arriva però a poche settimane di distanza dalla sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros. Si vocifera però – secondo quanto riporta Sky Sport – di un’intervista rilasciata da Panichi poco gradita. Per il momento non sono stati ufficializzati i nomi di chi prenderà il loro posto al fianco degli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. A Wimbledon, dove Sinner è già arrivato per preparare il torneo, è presente anche l’osteopata Andrea Cipolla.

Il sorteggio di Wimbledon: Sinner debutta con Nardi, Fognini sul centrale con Alcaraz

Intanto è stato sorteggiato il tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2025, al via la prossima settimana. In totale saranno undici gli azzurri a caccia di gloria sui prati di Londra, e non sono mancate sorprese: Jannik Sinner debutterà infatti contro il connazionale Luca Nardi, dando vita a un derby azzurro al primo turno. Sorte simile per Carlos Alcaraz, che inaugurerà il torneo sul centrale troverà dall’altra parte della rete Fabio Fognini.

Wimbledon, possibile un Sinner-Musetti ai quarti

Nel percorso di Sinner potrebbe profilarsi ai quarti un affascinante scontro tutto italiano contro Lorenzo Musetti, inserito nella stessa metà del tabellone. Per il carrarino l’esordio sarà contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, mentre più avanti nel cammino di questa sezione potrebbero farsi largo Jack Draper o il veterano Novak Djokovic, possibili ostacoli in semifinale. Tra gli altri italiani in gara, Flavio Cobolli è stato collocato nella parte alta del tabellone ed è sulla strada di Draper, con un potenziale terzo turno tra i due. Nella metà bassa, invece, si trova Matteo Berrettini, che potrebbe incrociare Alexander Zverev già al terzo turno.

