Un esplosione avvertita poco prima delle sei del mattino nel centro di Colonia, che ha provocato soltanto un ferito nei pressi dell’ingresso di un ristorante (in un edificio che ospita anche uffici) e della discoteca Vanity e portato la polizia ad un vasto blocco nel centro della Renania per accertare cause e colpevoli. Sono ore di apprensione nella città tedesca, dopo che la Polizia fa sapere di aver “isolato la zona” per ricostruire con serenità quanto accaduto davanti all’edificio.

L’esplosione fuori dalla discoteca

I residenti sono stati invitati ad allontanarsi dall’area, e alcuni hanno raccontato di aver sentito un boato, seppur non molto forte. Secondo quanto riportato dall’emittente WDR, intorno alle 6 del mattino un ordigno è esploso vicino alla discoteca Vanity, facendo crollare alcuni pannelli del soffitto e rompendo i vetri delle finestre. Il Vanity, aperto nell’ottobre 2011, è un punto di riferimento per gli amanti della musica dance provenienti da tutta la Germania, noto per le sue serate eleganti e non particolarmente trasgressive. È considerato uno dei locali più in voga della regione, avendo ospitato artisti di fama internazionale come Timbaland, Kid Ink, Future, G-Eazy, PartyNextDoor, DJ Mustard, DJ Antoine e Mike Candys.

Il video: uomo dal volto coperto lascia una borsa e si allontana

Secondo Radio Koeln, che ha citato i vigili del fuoco, si segnala un ferito, attualmente ricoverato in ospedale. Non è ancora chiaro se si tratti di un attacco mirato, ma il sito ‘Express.de’ riporta che un video di sorveglianza è stato in grado di riprendere una persona incappucciata mentre posizionava una borsa davanti a una porta poco prima dello scoppio. La polizia ha dunque isolato l’area di Hohenzollernring, una delle zone della vita notturna della città, chiudendo parzialmente la zona tra Rudolfplatz e Friesenplatz per facilitare le operazioni di messa in sicurezza e le indagini. Il timore per le forze dell’ordine tedesche è che non si tratti di un caso isolato.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco