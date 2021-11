Nel comune di Palma Campania, in provincia di Napoli, i Carabinieri hanno arrestato un 37enne del posto, incensurato, per detenzione di droga. L’uomo era a bordo della sua auto, evidentemente nervoso. Quando i carabinieri hanno approfondito il controllo hanno trovato nel cofano 10 chili di cocaina purissima suddivisa in 10 confezioni da 1 chilo.

Ogni pacco di droga presentava al suo interno una banconota colombiana e in bassorilievo una svastica. La cocaina avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro nella vendita al dettaglio.

Durante le diverse perquisizioni domiciliari effettuate dai Carabinieri del Comando Provinciale, a finire in manette per detenzione abusiva di arma e ricettazione il 30enne S. B. e un 32enne incensurato. Il primo è di Marano di Napoli mentre l’incensurato è del rione traiano.

I Carabinieri del nucleo investigativo hanno rinvenuto nella loro abitazione di San Gennaro Vesuviano una pistola marca cz mod.75sp-01 risultata rubata e pronta all’uso e 12 munizioni calibro 9×21. Rinvenuti e sequestrati anche 13 chili di sostanza da taglio, un impianto di video sorveglianza con 7 telecamere perimetrali, diversi smartphone e 3 katane. Tutti e tre gli arresti sono stati convalidati.

