Sono stati fermati gli assalitori che sabato sera, a pochi metri dall’ingresso del teatro di Tor Bella Monaca, hanno sparato cinque colpi di pistola contro una Mercedes Classe A, a bordo della quale si trovavano quattro persone. La pioggia di proiettili, che ha frantumato i finestrini dell’automobile, non ha ferito i quattro giovani, due donne e due uomini tra i 20 e i 21 anni.

Le indagini

La Procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo di armi. La polizia scientifica, giunta sul posto dopo l’agguato, ha repertato i cinque bossoli dei proiettili trovati a terra. Gli inquirenti stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

A condurre le indagini gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia Ilaria Calò.

Gli inquirenti non escludono che il gesto sia legato a un regolamento di conti oppure al controllo della piazza di spaccio.

I pm della Dda di Roma che stanno indagando sul caso cercano un eventuale collegamento con quanto accaduto l’8 settembre scorso in via dell’Archeologia, dove due giovani pusher sono stati sparati da persone in un’automobile.

Pioggia di piombo

L’agguato è avvenuto in via di Tor Bella Monica. Quanto è successo nella notte di sabato si aggiunge ad altri gravi episodi di violenza avvenuti nell’ultimo periodo sempre nella stessa zona.

Gli inquirenti sono al lavoro per comprendere la dinamica dell’episodio. I ventenni, residenti a Tor Bella Monaca e nei quartieri vicini, che viaggiavano nella Mercedes sono stati affiancati da un’altra auto mentre si trovavano proprio in via di Tor Bella Monaca. Uno scambio di battute e poi è partita la pioggia di proiettili che ha colpito i finestrini e la carrozzeria della Classe A. Gli aggressori si sono quindi dati alla fuga mentre i ragazzi, sotto choc, sono stati soccorsi da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Nella giornata di oggi, gli assalitori sono stati fermati dalle autorità.

