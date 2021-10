15.12 – Lungo applauso nella sede del comitato di Roberto Gualtieri, in via di Portonaccio, al momento della proiezione dei primi exit poll Rai. Il candidato del centrosinistra sta attendendo l’esito dello spoglio al secondo piano di uno stabile post industriale, un tempo allestito a sala da ballo e per eventi.

15.08 – Gualtieri, secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Rai è in testa con il 59-63% sul candidato del centrodestra, Michetti, con il 37-41% al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Roma, con una copertura del campione dell’80%.

15.05 – Nei primi istant poll di Quorum/Youtrend il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri raggiunge una forchetta tra il 58-62% staccando di oltre venti punti percentuali il candidato di centrodestra Enrico Michetti dato tra il 38 e il 42%.

14.00 – Si è fermata al 33,3% l’affluenza nel primo giorno dei ballottaggi nei Comuni interessati dal voto, secondo la rilevazione delle 23 di ieri del Viminale: in netto calo rispetto al primo turno (6,6 punti in meno), quando si era recato alle urne il 39,9% degli elettori. Sono 65 i Comuni italiani interessati dal turno di ballottaggio, distribuiti in 15 Regioni. Circa 5 milioni i cittadini chiamati al voto.

Affluenza in calo ovunque, quindi, e anche a Roma dove si è recato alle urne il 30,9% degli aventi diritto, -6 punti rispetto al primo turno (36,8). Oggi si potrà votare dalle 7 alle 15, quando verranno aperte le urne e inizieranno gli scrutini, accompagnati da exit poll e proiezioni che, su tutte le maggiori reti televisive, siti, canali social, proveranno ad anticipare i risultati ufficiali del Viminale. Per l’affluenza, l’unica rilevazione di oggi sarà quella definitiva delle ore 15.

L’astensionismo più marcato si registra nelle periferie dove Virginia Raggi al primo turno ha capitalizzato il 28 per cento dei consensi e il candidato del centrodestra Enrico Michetti il 40 per cento. Un calo insito in tutti i secondi turni di votazioni ma va detto c’è il rischio di registrare un record negativo, soprattutto nelle grandi città.

Redazione

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali