Torino sceglie il nuovo sindaco. Fine dell’attesa: stasera il capoluogo del Piemonte avrà il nome del primo cittadino che lo guiderà per i prossimi cinque anni. E sarà Stefano Lo Russo o Paolo Damilano i protagonisti del testa a testa, che al primo turno si sono aggiudicati rispettivamente 140.548 voti, il 43,9%, e 124.347 voti, il 38,9%. Gli aventi diritto nella quarta città d’Italia per numero di abitanti sono 689.684 persone. Al primo turno ha votato il 54% della platea elettorale. Domenica sera i seggi sono chiusi con un’affluenza ancora in calo al 32,61%.

La corsa a due, nella rosa di 13 candidati, era stata ampiamente annunciata: Paolo Damilano, imprenditore, candidato per il centrodestra, appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolo della Famiglia, Progresso Torino, Sì Tav Sì Lavoro e dalla sua lista Torino Bellissima; Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra la cui coalizione è formata da Partito Democratico, Moderati, Sinistra Ecologista, Torino Domani, Articolo Uno e Lista Civica Lo Russo Sindaco.

Crollo verticale invece del Movimento 5 Stelle che nel 2016 con Chiara Appendino – la sindaca ha deciso di non ricandidarsi – aveva conquistato più del 54% dei consensi, battendo l’uscente Stefano Fassino, e invece Valentina Sganga si è fermata ad appena il 9%. Il primo turno delle votazioni si era tenuto domenica 2 e lunedì 3 ottobre scorsi, dalle (dalle 7:00 alle 23:00) e lunedì 18 ottobre (dalle 7:00 alle 15:00). Il voto per il ballottaggio si è tenuto ieri, domenica 17, e oggi, lunedì 18 ottobre, rispettivamente dalle 7:00 alle 23:00 e dalle 7:00 alle 15:00.

ORE 15:11 – Affluenza ore 15:00 a Torino (750 sezioni rilevate su 919): 42,1%. Alla stessa ora del 1° turno, con tutte le sezioni rilevate, l’affluenza fu 48,1%. Secondo Youtrend (da Twitter) “il calo maggiore di affluenza rispetto al primo turno sembra essere, dai primi dati, nella periferia nord della città, quella che proprio Damilano doveva riuscire a mobilitare per annullare lo svantaggio del primo turno su Lo Russo”.

ORE 15:04 – Vantaggio anche maggiore negli Exit Poll di Consorzio Opinio Italia per la Rai: Stefano Lorusso (CSX) al 56,0 – 60,0% e Damilano (CDX) al 40,0 – 44,0%.

ORE 15:00 – I primi Instant poll Quorum/Youtrend per SkyTg24. Lo Russo (CSX) al 53-57% e Damilano (CDX) al 43-47%.

ORE 14:30 – A Torino al primo turno Damilano ha vinto nella periferia nord, ma rispetto a comunali 2016 e europee 2019 ha recuperato terreno in centro, collina e pre-collina. Lo Russo ha ottenuto i risultati migliori a San Salvario, Cit Turin e Vanchiglia.

A #Torino al primo turno Damilano ha vinto nella periferia nord, ma rispetto a comunali 2016 e europee 2019 ha recuperato terreno in centro, collina e pre-collina. Lo Russo ha ottenuto i risultati migliori a San Salvario, Cit Turin e Vanchiglia.#Ballottaggio #MaratonaYouTrend pic.twitter.com/GjVnOBWPvK — YouTrend (@you_trend) October 18, 2021

Articolo LIVE in aggiornamento

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte