Si chiude alle 15 il voto per le amministrative che vede chiamati alle urne oltre 12 milioni di italiani per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera di Siena e Roma-Primavalle e per le regionali in Calabria.

Un banco di prova importante per i partiti: il centrodestra alle prese con la conta interna che dovrà chiarire i rapporti di forza nella coalizione, il Partito Democratico in cerca di riscatto, il Movimento 5 Stelle del neo-leader Giuseppe Conte alle prese con la prima tornata elettorale.

Nella giornata di ieri, l’affluenza si è fermata al 41,65 per cento, e nelle grandi città il dato è stato ancora più basso: tutte sono andate sott il 40 per cento, col rischio concreto che alcune di esse non superino il cinquanta per cento alle 15 di oggi. Nelle grandi città è Milano a raggiungere la partecipazione più alta (37,76%,), seguita da Roma (36,82%), Torino (36,50%) e Bologna (35,19%). Fanalino di coda è Napoli col 33,72%.

Le sfide clou sono quelle di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste, tutti capoluogo di Regione. Test importante per la coalizione PD-M5S, che correranno insieme in Calabria, a Napoli e a Bologna, oltre che in 5 capoluoghi di provincia (Varese, Pordenone, Ravenna, Grosseto e Isernia) su 14, e in 27 comuni sopra i 15mila abitanti su 97.

Gli altri tredici capoluoghi che andranno alle urne sono Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese.

COME SI VOTA – Nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti non è previsto il ballottaggio e vince il candidato sindaco che ottiene la maggioranza relativa dei voti. In quelli con oltre 15mila abitanti se al primo turno nessun candidato sindaco otterrà il 50 per cento più uno dei voti, si andrà al ballottaggio previsto tra due settimane, il 17 e 18 ottobre.

LE SFIDE PRINCIPALI – A Milano il sindaco uscente Beppe Sala, centrosinistra, dovrà vedersela con Luca Bernardo per il centrodestra e con la manager Layla Pavone per il Movimento 5 Stelle. Tra i candidati c’è anche la lista no-vax del Movimento 3V.

A Napoli sono sette i candidati a sindaco: oltre a Gaetano Manfredi (Pd e M5s) e l’ex pm Catello Maresca, per il centrodestra, c’è l’ex assessore del sindaco uscente Luigi de Magistris, Alessandra Clemente, e l’ex sindaco e governatore Antonio Bassolino.

A Bologna Matteo Lepore, assessore uscente alla Cultura e allo Sport, è sostenuto da PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. L’avversario è Fabio Battistini, sostenuto invece dal centrodestra. E’ la sfida che appare più indirizzata verso una vittoria già al primo turno, con Lepore favorito.

A Torino la sfida è tra Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra, Paolo Damilano per il centrodestra e Valentina Sganga per il Movimento 5 Stelle.

In Calabria sono quattro i candidati: Roberto Occhiuto per il centrodestra, Amalia Bruni per centrosinistra e Movimento 5 Stelle, più due ‘civici’: l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l’ex governatore calabrese Mario Oliverio.

