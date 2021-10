Continuerà la stagione di Beppe Sala a Milano o sarà il turno di un altro candidato sindaco. A Milano gli elettori hanno votato per scegliere il nuovo primo cittadino. Sono tredici i candidati alla carica in tutto. Il voto, aperto domenica 3 ottobre dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 4 settembre dalle 7:00 alle 15:00, eleggerà quindi il nuovo primo cittadino, i 48 componenti del consiglio comunale, i 9 presidenti di Municipio e i 30 componenti del consiglio municipale.

La sfida principale riguarda il sindaco uscente Beppe Sala e il candidato del centrodestra Luca Bernardo. Sala è appoggiato da una coalizione di centrosinistra che comprende il Partito democratico, la lista di sinistra Milano Unita, l’area riformista (che riunisce Azione, Italia viva, Alleanza civica), i Radicali, Europa Verde, il movimento paneuropeo di Volt, Milano in Salute e la civica Beppe Sala sindaco. Bernardo, pediatra, è appoggiato dalla Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, i centristi di Milano popolare, il Partito liberale europeo e una lista civica del candidato.

A seguire Layla Pavone, manager, candidata del Movimento 5 Stelle. E quindi Gianluigi Paragone, ex giornalista già eletto con il M5s al Senato dal quale è uscito, fondatore di Italexit, sostenuto da una lista civica del candidato e dagli ex leghisti di Grande Nord; Gabriele Mariani, candidato sindaco dai rosso-verdi di “Milano in Comune” e “Civica AmbientaLista”; Giorgio Goggi, candidato sindaco sostenuto dai Socialisti e da Milano Liberale; Bianca Miriam Tedone, candidata di Potere al Popolo; Natale Azzaretto, candidato per il Partito Comunista dei lavoratori; Alessandro Pascale, candidato del Partito Comunista; Mauro Festa, candidato del Partito Gau, per i diritti Lgbtq+; Teodosio De Bonis, candidato del Movimento (No Vax) 3V; Bryant Biavaschi, sostenuto da Milano inizia qui; Marco Muggiani, candidato sindaco del Partito comunista italiano.

L’eventuale ballottaggio – se nessun candidato raggiunge il 50% + 1 – in programma tra due settimane: domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15).

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

