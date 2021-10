E’ la Calabria l’unica Regione al voto in queste amministrative del 3-4 ottobre 2021. La Regione torna alle urne dopo il decesso di Jole Santelli, l’ex presidente eletta col centrodestra scomparsa all’età di 51 anni il 15 ottobre 2020. La Regione è stata quindi guidata fino ad oggi dal suo vicepresidente, il leghista Antonino Spirlì.

Quattro i candidati in lizza: Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, per il centrodestra, e Amalia Bruni, neurologa e ricercatrice di fama internazionale, per centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Quindi i due ‘civici’: il sindaco uscente di Napoli Luigi de Magistris e l’ex governatore calabrese Mario Oliverio, ex Partito democratico e ora a capo di una lista civica.

Ben 21 le liste in campo con i quattro candidati: con Occhiuto ci sono Forza Italia, Forza azzurri Occhiuto presidente, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Coraggio, Noi con l’Italia; per Bruni Amalia Bruni presidente Calabria sicura, Pd, M5S, Psi, Tesoro Calabria, Europa Verde, Dpan democrazia popolare animalisti; con de Magistris invece De Magistris presidente, Dema democrazia autonomia, Uniti con de Magistris, Per la Calabria con de Magistris, Un’altra Calabria è possibile, Calabria resistente e solidale; una sola lista per Oliverio, ovvero Oliverio presidente identità calabrese.

Per le elezioni regionali in Calabria non è previsto ballottaggio: per vincere basterà al candidato presidente la maggioranza relativa dei voti.

Redazione

Carmine Di Niro