Fine dell’era Appendino, la candidata del Movimento 5 Stelle eletta sindaco nel 2016, a Torino. E a correre per la poltrona di Palazzo Civico, antico Palazzo di Città, ci sono 13 candidati, tre i big in corsa. Il voto, aperto domenica 3 ottobre dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 4 settembre dalle 7:00 alle 15:00, eleggerà quindi il nuovo primo cittadino, i componenti del Consiglio Comunale, i presidenti delle otto circoscrizioni e i consiglieri.

La corsa a due, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere tra Paolo Damilano, imprenditore candidato per il centrodestra, appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolo della Famiglia, Progresso Torino, Sì Tav Sì Lavoro e dalla sua lista Torino Bellissima, e Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra la cui coalizione è formata da Partito Democratico, Moderati, Sinistra Ecologista, Torino Domani, Articolo Uno e Lista Civica Lo Russo Sindaco.

Valentina Sganga è invece la candidata del Movimento 5 Stelle, di cui è capogruppo in Sala Rossa, e dai Verdi. A seguire: Angelo D’Orsi, sinistra, sostenuto da Sinistra in Comune, Potere al Popolo e PCI; Giusi Greta Di Cristina, sostenuta dal Partito Comunista e della Lista Civica Torino Città Futura; Roberto Salerno, candidato sindaco del Movimento Ambientalista Torino; il noto giurista Ugo Mattei, candidato per la lista Futura; Davide Betti Balducci, in corsa per il Partito Gay e il Partito Animalista; Ivano Verra, candidato di Pierluigi Paragone, appoggiato dalle liste Italexit e Noi cittadini.

Non manca il candidato per la lista 3V, No Vax, Paolo Alonge. E quindi Lorenzo Varaldo per la lista Divieto di Licenziare; Emilio Mazza per la Lista Torino Capitale d’Europa Basta Isee; Massimo Chiesi per il Partito Comunista dei Lavoratori. L’eventuale ballottaggio – se nessun candidato raggiunge il 50% + 1 – in programma tra due settimane: domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15).

Seguono aggiornamenti

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte