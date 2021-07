Una Toyota Yaris con sirene e lampeggianti deve essere sembrata abbastanza credibile al tassista per fermarsi all’alt con tanto di paletta. Così la banda ha fermato il taxi con a bordo la loro preda. Un uomo con una valigetta contenente 168mila euro. Colpito alla nuca con il calcio di una pistola i tre si sono dati alla fuga per le strade di Torpignattara. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 10:00 di lunedì 5 luglio in piazza dei Consoli, al Don Bosco. Il taxi stava trasportando due passeggeri con una valigetta piena di denaro ma la sua corsa è stata interrotta in viale Filarete quando l’auto con sirene e lampeggianti mobili ha fermato il tassista intimandogli l’alt con una paletta con la scritta Polizia.

L’INGENTE SOMMA DI DENARO

Una volta arrivati i soccorsi il passeggero aggredito con il calcio della pistola è stato trasportato all’ospedale Sandro Pertini e sul posto sono arrivate le pattuglie dei commissariati Prenestino, Torpignattara e Porta Maggiore che hanno ascoltato il tassista e le due vittime. Gli investigatori hanno poi acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e stanno effettuando gli accertamenti del caso anche per comprendere la provenienza dell’ingente somma di denaro rapinata ai due passeggeri.

I PRECEDENTI

La banda dei finti poliziotti tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 aveva messo a segno diverse rapina a Roma e provincia. Ultime in ordine di tempo lo scorso mese di marzo a Boccea e Fonte Nuova. Vittime una coppia ed una donna, quest’ultima sorpresa dai tre finti agenti mentre rincasava nel suo appartamento. Prima ancora si pensa che la banda fosse responsabile anche della rapina ad un tabaccaio, che si trovò fuori la porta i tre finti agenti arrivati con la scusa di un controllo antidroga. Poi l’uomo fu picchiato, spintonato e rinchiuso nel bagno. Messo a soqquadro l’appartamento le urla della vittima attirarono però l’attenzione dei vicini con i finti poliziotti costretti a fuggire rapidamente a mani vuote.

Riccardo Annibali

