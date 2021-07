Ancora alti livelli di umidità e temperature sopra le medie stagionali. Il bollettino quotidiano delle ondate di calore curato dal ministero della Salute segnala che per giovedì, anche su Roma, è prevista una giornata di caldo da livello 2 (arancione). Nella Capitale oggi sono attesi 35 gradi mentre già da giovedì il caldo aumenterà, con condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, con punte fino a 36 gradi. Già da oggi mercoledì 7 luglio, l’allerta di livello 2 da bollino arancione, scatta in tre città del Lazio: Rieti, Frosinone e Latina.

Redazione

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali