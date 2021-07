L’appello ai candidati in corsa per il Campidoglio è stato lanciato solo qualche giorno fa dai comitati dei quartieri di Roma Est. Periferie segnate da problemi che si trascinano da anni, per cui i cittadini chiedono di essere finalmente ascoltati. Servizi assenti, strade dissestate, parchi gioco abbandonati e montagne di rifiuti che continuano ad accumularsi accanto ai cassonetti già stracolmi. “Inutile girarci intorno: le periferie a Roma hanno un problema. A Settecamini ne abbiamo tanti, troppi. Per questo, cari candidati sindaci (Virginia Raggi, Enrico Michetti, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda), i comitati di quartiere di Settecamini, Case Rosse, parco Tibur e dintorni, sostenuti dai cittadini, vi invitano nel nostro quartiere. Vi vogliono incontrare per parlarvi di tutte le criticità che si aggravano anno dopo anno” recitava l’invito a cui Calenda, Michetti e Gualtieri hanno risposto positivamente.

GLI INCONTRI CON I CITTADINI

Come reso noto dal Comitato di Quartiere Settecamini, i candidati alla carica di sindaco per il comune di Roma incontreranno i cittadini di Settecamini, Case Rosse, Forno Casale e Parco Tibur, secondo un calendario già fissato: Carlo Calenda mercoledì 7 luglio alle 16; Enrico Michetti giovedì 8 Luglio alle 18.30; Roberto Gualtieri sabato 10 luglio alle 16.00.

L’appuntamento sarà davanti alla caserma dei carabinieri in via Rubellia: l’incontro prevede una passeggiata nel quartiere in modo che possano essere mostrate le varie criticità che affliggono l’area. Alla fine ci sarà un confronto con tutti i rappresentanti dei comitati di quartiere che vorranno partecipare, in modo da mettere in luce soluzioni e proposte da condividere con i candidati. “Siete tutti invitati a partecipare” si legge sulla nota del Comitato. “L’obiettivo non è quello di porre una bandierina politica sui nostri problemi, ma mettere in luce le nostre emergenze. Alzare la voce perché i nostri quartiere escano dall’oblio.”

Mariangela Celiberti

