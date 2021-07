Ancora una tragedia sulle strade di Roma. Nella serata di ieri, intorno le 23, in largo Bratislava altezza piazzale della Farnesina, c’è stato un incidente tra un’auto e uno scooter, dove ha perso la vita un ragazzo di 28 anni che si trovava alla guida della sua moto, un Kymco Agility, con l’amico trasportato in condizioni gravi in ospedale. L’uomo alla guida della macchina si è dato alla fuga subito dopo l’impatto, senza prestare i primi soccorsi.

L’INTERVENTO DEI SOCCORRITORI

Per il giovane di 28 anni non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto hanno trasportato il motociclista all’Ospedale Santo Spirito, dove è deceduto poco dopo. Grave l’altro passeggero della moto, un uomo di 35 anni, refertato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

CACCIA ALL’UOMO

Gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale sono al lavoro per raccogliere i rilievi scientifici e accertare con esattezza la dinamica dell’incidente.

Ore contate per l’uomo che si è dato alla fuga dopo l’incidente. I “caschi bianchi” sono sulle sue tracce, grazie a un’attenta analisi sul luogo dell’impatto e alcune testimonianze raccolte. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza di tutta la zona.

