Il grande annuncio che i tifosi della AS Roma stanno aspettando da tempo sullo stadio potrebbe arrivare già domani. Il candidato sindaco Carlo Calenda ha annunciato che nella giornata di domani presenterà al club giallorosso la sua proposta per lo Stadio della Roma. Il progetto sarà online già da domani.

Il leader di Azione lo ha annunciato durante l’incontro pubblico che c’è stato oggi, 5 luglio alle ore 19 a Piazza Annibaliano, per un confronto sulle proposte per il Municipio II.

LE INDISCREZIONI

Secondo gli esperti, lo Stadio della Roma sorgerà dentro l’area del Grande Raccordo Anulare. Ma non si esclude l’ipotesi del sito sportivo a Tor Vergata, quartiere sud della Capitale.

Redazione

© Riproduzione riservata

Serena Console