Lunedì nero per i trasporti della Capitale. In pieno orario di punta, alle 7,25 di questa mattina, InfoAtac, il profilo su Twitter dell’Atac, ha informato i passeggeri della linea B/B1 della metropolitana del ritardo dell’arrivo dei treni a causa di un guasto tecnico. È accaduto all’altezza della stazione Termini, rallentando la corsa di diversi convogli.

LA RABBIA DEI PASSEGGERI

L’attesa è stata lunga sulle banchine della linea B/B1 per i passeggeri, che hanno aspettato il treno anche per più di mezz’ora. L’azienda, che non ha fornito precisazioni sul guasto che ha rallentato le corse, ha ripreso il servizio dopo un’ora.

LE POLEMICHE

I trasporti sono tema del dibattito politico, soprattutto in campagna elettorale. Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, ha puntato il dito contro l’attuale amministrazione Raggi. In un tweet, Calenda ha scritto: “Non se ne può più. 40 minuti la Roma Lido, ferme le metro a singhiozzo e la @virginiaraggi che parla solo di anniversari e compleanni, manco fosse la PR di un vivaio”.

LE INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE RAGGI

La Sindaca di Roma Virginia Raggi si muove però su un fronte opposto, confermando la volontà di proseguire con le assunzioni del personale Atac. I senatori, i deputati e gli europarlamentari eletti a Roma per il Movimento 5 stelle in un nota hanno rilanciato l’impegno sul rilancio della municipalizzata della prima cittadina di Roma. “Risanamento finanziario, efficienza del servizio e investimenti per nuovi bus, che sono quasi tutti su strada, sono le parole chiave di questo grande lavoro che è già molto avanti – si legge -. La logica conseguenza è il rafforzamento delle risorse umane, su cui il Capidoglio ha espresso una chiara volontà politica sin dall’inizio: procedere con le necessarie assunzioni di personale, proprio per rafforzare il servizio che l’azienda deve garantire all’utenza”.

LE MANIFESTAZIONI

I sindacati si sono ritrovati questo pomeriggio, alle 14,30, davanti il Campidoglio per spingere sulle assunzioni dei lavoratori del personale Atac. “È da marzo del 2021 – si legge anche nella nota dei sindacati- che le Organizzazioni Sindacali chiedono una effettiva stabilizzazione che non può passare per l’ennesima proroga dei rapporti di lavoro che vanno trasformati, nell’immediato, in contratto a tempo indeterminato. Senza il fondamentale contributo di questi lavoratori, parte integrante dell’organico, Atac non sarebbe nelle condizioni di rispettare il contratto di servizio e, quindi, non c’è alcuna motivazione che potrebbe giustificare una proroga di questa condizione. Chiediamo che la Sindaca uscente formalizzi la volontà politica della giunta e dia indicazione ad Atac di assumere i lavoratori coinvolti”, si legge nella nota di Cgil Roma Lazio, Cisl Roma Rieti, Uil Lazio, Filt Cgil Roma Lazio, Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Roma Lazio.

LA REPLICA

Immediata la risposta del vice sindaco di Roma con delega alla Citta in movimento, Pietro Calabrese. “I sindacati sblocchino immediatamente la proroga dei contratti dei dipendenti Atac nell’iter definito dall’azienda per la stabilizzazione. Se non lo fanno, mettono a rischio quasi 400 posti di lavoro. Se sindacati non firmeranno determineranno il licenziamento di questi dipendenti”.

Serena Console