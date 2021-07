Carlo Calenda colpisce ancora. E continua ad essere il vero jolly in vista delle elezioni per il sindaco di Roma. Mentre tutti gli altri candidati promettono e fanno aperture su questo o quel progetto lui spariglia e mette nero su bianco quello che intende fare. L’ultimo colpo è il nuovo stadio della Roma: “Nel nostro piano elettorale abbiamo inserito anche il nuovo impianto per i giallorossi – dice il leader di Azione e candidato per la lista civica Calenda sindaco – le aree che abbiamo trovato più idonee sono quella a ridosso della stazione Tiburtina o nella zona dello SDO”.

CHIARO E DIRETTO

“Era il 30 dicembre 2012 quando si è iniziato a parlare di costruire lo Stadio della Roma a Tor di Valle. Dopo 8 anni e 3 sindaci non è stata ancora poggiata la prima pietra. Lo Juventus Stadium a Torino o l’Allianz Arena a Monaco di Baviera sono stati realizzati in circa 4 anni. Perché i tifosi romanisti non hanno avuto la stessa fortuna? Al netto degli episodi di malaffare e corruzione, ci sono precise responsabilità politiche e amministrative, molte imputabili all’approccio ideologico e all’incapacità gestionale della sindaca Raggi. Con i suoi continui cambi di linea sul tema, ha fatto desistere chi voleva investire centinaia di milioni di euro a Roma.

I CRITERI PER LA SCELTA

Oggi i criteri più rilevanti per la scelta dell’area in cui realizzare lo stadio sono:

• identificare un’area centrale, già dotata di infrastrutture e collegata sia tramite il trasporto pubblico che la rete stradale;

• realizzare un impianto più piccolo rispetto all’Olimpico, senza altri edifici commerciali o residenziali, per garantire tempi ridotti e soprattutto certi.

Delle aree di cui si è parlato negli ultimi mesi (Ostiense, Tor Vergata, Tor di Quinto, ex Velodromo e soprattutto Tor di Valle), nessuna corrisponde completamente ai requisiti sopracitati.

LA PROPOSTA

Attualmente l’area più idonea è sicuramente quella che si trova vicino alla stazione Tiburtina, a Pietralata. La zona già oggi è servita da numerose infrastrutture di trasporto pubblico: la stazione ferroviaria di Tiburtina, la linea B della metropolitana, il capolinea autobus Atac e Cotral, l’autostazione dei pullman extraurbani e a breve il tram che verrà prolungato da piazzale del Verano. Anche in auto è facilmente raggiungibile essendo vicinissima alla A24. Infine, grazie a un ponte pedonale all’altezza di Via Livorno/Via Salento, l’area sarebbe raggiungibile a piedi dai residenti delle aree limitrofe.

In questo quadrante ci sono due aree dove è possibile realizzare uno stadio:

• La prima riguarda la parte nord del Piano di Assetto della Stazione Tiburtina, nei terreni di proprietà di Sistemi Urbani di Ferrovie dello Stato, destinati a ospitare il nuovo Quartier Generale di FS. Si può intervenire modificando la proposta di variante Urbanistica e mantenendo inalterati i diritti di cubatura.

• La seconda area riguarda il famoso SDO, dove era stato pensato lo spostamento delle sedi ministeriali dal centro storico. L’area è di proprietà del Comune e ad oggi è prevista la sola realizzazione dello Studentato dell’Università La Sapienza e della nuova sede dell’ISTAT. Prevediamo la costruzione di un impianto nei pressi della stazione Quintiliani, nei lotti non ancora assegnati.

IL FUTURO EXPO 2030

La costruzione dello Stadio in questa area significherebbe riqualificare un vuoto urbanistico in attesa di progetti salvifici da decenni. Lì potrebbe nascere anche il futuro Expo 2030 a cui Roma si candiderà, dando alla città un nuovo quartiere moderno e vivibile. Serve però un sindaco capace di progettare lo sviluppo e aiutare i privati a investire, in grado di garantire la realizzazione dell’impianto in un mandato. La Roma, la Lazio e i loro tifosi hanno il diritto di avere un loro stadio all’avanguardia e soprattutto meritano di avere un’amministrazione capace di collaborare con gli investitori che vogliono fare il bene della città”. Lo dichiara Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per la lista civica‘Calenda Sindaco.

Franco Pasqualetti

