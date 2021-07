Ci attendono giornate a dir poco roventi. Un’ondata di caldo africano colpirà il centro-sud Italia: a Roma sono previste punte eccezionali di 37-38°C tra oggi e giovedì. “Temperature che non possiamo definire normali” spiega Antonio Sanò, direttore de iLMeteo.it. “La media trentennale registrata per Roma in questo periodo è infatti di poco superiore ai 30°C”. Un’ ‘anomalia’, come la definisce l’esperto, che non si riscontra solo nella temperatura al suolo, bensì anche in quota.

VALORI ‘ANOMALI’ PER IL PERIODO

“Per determinare le anomalie non vanno considerate solo temperature al suolo, che possono risentire delle condizioni delle città, ma anche analizzare cosa accade nell’atmosfera indipendentemente dalle attività umane” spiega Sanò. “Soprattutto oggi, ma anche giovedì, le temperature in quota su Roma oscilleranno tra i 26°C e i 27 °C a 1500 metri: questo valore non si era mai registrato negli ultimi 30 anni ed è molto alto. Negli ultimi 10-20 anni già riscontrare 20°C a 1500 metri era un evento raro nel Mediterraneo. Ora valori del genere sono da entroterra africano. Grazie all’influenza del Mediterraneo le temperature non arriveranno a 44-45 °C come nel deserto, ma sono indubbiamente superiori alle medie.”

Questo però non è l’unico evento insolito indicato dall’esperto che caratterizza l’estate 2021: un’altra anomalia riguarda le temperature con picchi da bollino rosso non solo per un giorno, bensì la persistenza di diverse giornate con numeri oltre la media del periodo. Un fenomeno che è già avvenuto durante il mese di giugno: altri episodi del genere si verificheranno anche durante i mesi di luglio e agosto, su tutta Italia. Segno di settimane che saranno infuocate.

LE PREVISIONI PER IL WEEKEND

Durante il weekend lo scenario cambierà solo nel Nord Italia: giovedì sono attesi forti temporali a Milano e Torino. Le temperature scenderanno e ci sarà quindi un arretramento di quest’onda calda sia in quota che al suolo anche a Roma: ma in maniera limitata, spiega Sanò. Venerdì, sabato e domenica si prevedono 33-34°C nella Capitale. Sarà quindi un fine settimana con temperature più gradevoli, ma sempre superiori rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare a metà luglio.

Mariangela Celiberti

