Pensavano di averla fatta franca, già in fuga sulla Pontina in direzione Roma, poi sono apparsi gli uomini della Polizia di Stato di Latina che li hanno arrestati. I due malviventi entrambi 50enni originari del napoletano e, a quanto emerge soliti in questo tipo di truffe, avevano individuato la loro vittima in un parcheggio di un noto supermercato di Latina in Via Isonzo.

L’AGGUATO

Appena l’anziano ha posteggiato la propria auto i due malviventi hanno messo in atto il trucco della ruota bucata che consiste nel bucare una gomma dell’auto e attendere il ritorno del proprietario per poi proporsi, con apparente altruismo e gentilezza, di aiutarlo a cambiare la ruota. Conquistata la sua fiducia, uno dei due si è prestato insieme all’anziano a cambiare la ruota, mentre l’altro gli ha sottratto il portafogli lasciato incustodito nell’auto. I pregiudicati si sono così dileguati velocemente con una banale scusa a bordo di un’auto.

L’INTERVENTO DELL’AGENTE FUORI SERVIZIO

I fatti sono stati notati da un poliziotto della Questura fuori servizio, che ha immediatamente avvertito la sala operativa e per non perderli di vista, si è messo a pedinarli in auto tenendosi a debita distanza. I ladri sicuri di averla fatta franca si stavano allontanando da Latina imboccando la Pontina direzione Roma, sempre inseguiti dal poliziotto che intanto manteneva aggiornata la sala operativa sulla posizione dell’auto. Giunti all’altezza di Castel Romano l’auto è stata bloccata in totale sicurezza dal personale della Squadra Volanti di Latina e i due malfattori sono stati portati in Questura.

L’AMMISSIONE E IL GIUDIZIO

Dagli accertamenti è emerso che i due fermati risultano avere numerosi precedenti di questo tipo di truffe agli anziani, estorsioni e rapine. Addosso agli stessi, sono state rinvenute numerose banconote di vario taglio che per loro spontanea ammissione sono provento del furto effettuato nel parcheggio del supermercato. I due delinquenti sono in attesa del giudizio direttissimo che si configura in caso di arresto in flagranza o confessione.

Gianni Emili

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali