All’età di 96 anni è morto quest’oggi Tony Bennett, pseudonimo di Anthony Dominick Benedetto. È stato un cantante statunitense, considerato l’ultimo grande crooner americano, “il migliore nel settore” a detta di Frank Sinatra. Tra i tanti premi vinti in carriera, spiccano 20 Grammy Awards. Ha venduto oltre cinquanta milioni di dischi ed è stato inserito nella “Big Band Jazz & Hall of Fame”.

La scomparsa di Bennett è stata annunciata dalla sua portavoce Sylvia Weiner. L’artista dal 2016 soffriva d’Alzheimer, malattia resa pubblica dalla moglie Susan nel febbraio 2021 ad AARP The Magazine. Nonostante le difficoltà ha continuato ad esibirsi, il suo ultimo show pubblico fu nell’agosto di due anni fa, quando apparve con Lady Gaga al Radio City Music Hall in uno spettacolo intitolato One Last Time.

Tra le sue canzoni si ricordano The Way You Look Tonight, Body and Soul, (I Left My Heart) In San Francisco e Spanish Eyes.

(in aggiornamento)

