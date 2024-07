È morta a 67 anni Maria Rosaria Omaggio, scomparsa a seguito di una lunga malattia. L’attrice, originaria di Napoli dove nacque l’11 gennaio 1957, era residente a Roma da anni. Nel corso della sua carriera ha partecipato a 50 pièce teatrali, 29 film e 18 serie televisive. Il suo esordio al cinema avvenne con “Roma a mano armata” di Umberto Lenzi, e con “Squadra antiscippo” accanto a Tomas Milian. Nel film “Walesa – L’uomo della speranza” di Andrzej Wajda ha interpretato Oriana Fallaci, ruolo che le ha valso un premio a Venezia.

Da Canzonissima con Pippo Baudo alla copertina di Playboy

Il grande pubblico televisivo la conosceva soprattutto grazie alla sua partecipazione a “Canzonissima” con Pippo Baudo sulla Rai nel 1973-1974. È apparsa sulle copertine di Playman e Playboy, nel maggio 1976, nel luglio 1980 e nel novembre 1982: “Erano foto artistiche – aveva dichiarato – Posavo per Playboy nello studio del grande Angelo Frontoni e sapevo già che sarei entrata nell’immaginario collettivo. Tre edizioni da mezzo milione di copie ciascuna…”. Era anche scrittrice, ambasciatrice di buona volontà per l’infanzia delle Nazioni Unite e istruttrice di taiji quan, un’arte marziale cinese. Per il suo impegno sociale, è stata nominata Goodwill Ambassador UNICEF Italia.

Come autrice, ha collaborato con diverse riviste e ha pubblicato vari libri, tra cui “Viaggio nell’incredibile” (premio Fregene), “L’energia trasparente – curarsi con cristalli, pietre preziose e metalli”, tradotto in sei lingue. Ma anche “C’era una volta, c’è sempre e ci sarà ancora” e “Il linguaggio dei Gioielli – il significato nascosto e ritrovato dell’eterna arte dell’ornamento dalla A alla Z”.

Vita privata, le quattro grandi storie d’amore

Tanta discrezione nella vita privata di Maria Rosaria Omaggio, che in un’intervista alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” ha rivelato di avere avuto “Due mariti e due conviventi”, ma nessun figlio. Ha ricordato anche il primo matrimonio: “sposata a 17 anni, ho divorziato a 21. Aveva 18 anni più di me”.

