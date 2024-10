Giorni di apprensione per Nanni Moretti. Il regista, 71 anni, è stato colpito da un infarto. Il malore è stato accusato lo scorso primo ottobre, a seguito del quale ha dovuto prendersi il tempo necessario per i controlli medici e la completa ripresa.

Come sta Nanni Moretti, l’infarto e il video messaggio

“Mi dispiace non essere con voi, ma sto bene – ha dichiarato in un videomessaggio – Mi riprenderò e tornerò presto”. Il saluto era rivolto pubblico del cinema Vittoria di Napoli, dove era atteso nella giornata di ieri per la presentazione dell’omonimo film diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e prodotto dalla sua casa di produzione, Sacher Film.

Moretti presente al cinema Sacher

Moretti è comunque riuscito a partecipare successivamente alla proiezione del film a Roma, al cinema Sacher stasera: “Nanni è qui con noi”, ha confermato Lorenzo Cioffi, tra i produttori del film, e i registi, poco prima dell’inizio dell’evento, rassicurando il pubblico e annunciando che Moretti era stato dimesso.

