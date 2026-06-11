Pier Silvio Berlusconi è rimasto coinvolto in un pericoloso incidente stradale alle 21:30 di ieri sera ungo la strada provinciale 45, nel territorio di Vimercate, dove avrebbe visto un’altra auto raggiungerlo dalla direzione opposta causando un tamponamento frontale.

L’incidente stradale di Pier Silvio Berlusconi

È questa la prima ricostruzione, ancora da confermare, dell’accaduto. Un auto fuori controllo e un impatto violento, tanto da far scattare gli airbag delle automobili, ma senza gravi conseguenze ai due conducenti. Alla guida dell’altra macchina un 26enne trasportato all’ospedale di Vimercate in codice giallo. Nelle immagini circolate si vede l’auto di Pier Silvio Berlusconi danneggiata nella parte anteriore e con la ruota anteriore sinistra mancante.

Come sta Pier Silvio Berlusconi dopo l’incidente

Nonostante la violenza dell’urto, nessuna conseguenza grave per Pier Silvio Berlusconi: i soccorritori, intervenuti, hanno constatato solo lievi contusioni. Repubblica fa sapere che non risultano variazioni agli impegni previsti: in agenda una celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre – Silvio Berlusconi – programmata proprio per questa sera nella sede di Mediaset, che coinvolgerà tutti i collaboratori del Gruppo.

Redazione

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Luca Frasacco