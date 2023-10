La domenica allo stadio è una delle abitudini più italiane che ci siano e le tifoserie nel nostro calcio rappresentano colore, passione, gioia, a volte purtroppo anche esagerazioni, ma talvolta solidarietà e socialità. Delle tante “curve” che esistono nel nostro calcio ci sono dei casi in cui il tifo non è solo passione calcistica ma sa tramutarsi anche in momento virtuoso che connota lo stare insieme e che rende più bello seguire la squadra del cuore. Oggi vi racconto la storia dei “Pesi Massimi”, tifoseria che sostiene la squadra lariana quest’anno militante in Serie B e che vive una sorta di rinascita grazie all’acquisizione, nel 2019, da parte della società di media e intrattenimento SENT Entertainment Ltd con sede a Londra ma costola di Danjum, società indonesiana dei fratelli Hartono che Forbes stima avere un patrimonio complessivo attorno i 45 miliardi di dollari.

I “Pesi Massimi” si inseriscono come tifo dedicato ed appassionato negli stadi di tutta Italia e contemporaneamente sano e operoso nel sociale. La volontà dei ragazzi e delle ragazze di questa tifoseria è quella di vivere lo stadio ma anche la bellezza dello stare insieme tanto da far diventare ogni trasferta occasione di conoscenza culturale delle varie città italiane con, ovviamente, momenti di convivialità enogastronomici a rendere più divertenti le trasferte o anche le partite in casa che diventano veri e propri momenti di socialità dentro la città di Como.

La scelta dei due fratelli Hartono ricaduta sulla città lariana alle porte di Milano ha portato la società calcistica a vivere un periodo di enorme cambiamento a partire dai quadri dirigenziali: Dennis Wise, ex centrocampista del Chelsea, è oggi l’amministratore unico di SENT Entertainment Ltd e rappresentante della famiglia Hartono, il grande centrocampista Cesc Fàbregas che dopo una stagione tra campo e panchina ora allena la Primavera del Como e Thierry Henry che durante l’estate 2022 ha annunciato il suo ingresso come azionista del Como1907.

L’ambizione è quella di arrivare in Serie A, ma è ambizione non ossessione: il progetto della famiglia Hartono è ad ampio respiro e a lungo periodo con investimenti previsti utilizzando però oculatezza nelle valutazioni. Como è diventata un laboratorio virtuoso per degli investimenti mirati e delle scelte tra cui la ristrutturazione del Sinigaglia, unico stadio al mondo che affaccia direttamente su un lago, in modo da renderlo pronto ad ospitare, in futuro, le grandi sfide con le migliori squadre italiane ed europee. In questa dinamica di grandi cambiamenti e ambizioni per il Como, questo “laboratorio virtuoso” ha coinvolto anche la sua tifoseria e i “Pesi Massimi” ne sono appunto un esempio mettendo come priorità l’impegno sociale.

Da anni i Pesi Massimi organizzano eventi benefici, lotterie, aste di beneficienza per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica contro le leucemie infantili prioritariamente senza dimenticare anche i casi che vengono segnalati alla tifoseria di persone in difficoltà colpite da gravi malattie e per le quali servono risorse e sostegno. Questa sensibilità dei Pesi Massimi ha portato il Presidente, Alessandro Giummo, a far conoscere ai quadri dirigenziali del Como1907 l’associazione Quelli che… con Luca, di cui avete già letto in queste pagine. Una conoscenza che ha dato vita ad un sodalizio molto bello e virtuoso che si è concretizzato già l’anno scorso quando Quelli che…con Luca si era vista dedicare la terza maglia da gara e la donazione dei ricavi delle partite casalinghe contro Benevento, Venezia, Bari. Proprio grazie ai Pesi Massimi c’è stata poi una ulteriore donazione a seguito della vendita delle sciarpe in occasione della vittoria casalinga contro la Ternana a fine campionato.

Quest’anno la società calcistica ha fatto ancor meglio: sull’Away Kit, la seconda maglia del Como, compare il logo dell’associazione Quelli che…con Luca e questa maglia è diventata protagonista qualche settimana fa di un’iniziativa artistica bellissima promossa proprio dalla società. Una collezione straordinaria di scatti fotografici della squadra e dei singoli giocatori, destinati ad essere tra le più belle opere d’arte del panorama calcistico scattate dalla rinomata fotografa Luca Giacani, tutti i proventi della vendita di questi scatti sono destinati al sostegno di “Quelli che…con Luca” che finanzia il Laboratorio Tettamanti presso l’ospedale San Gerardo, un istituto di ricerca di fama mondiale per la lotta alle leucemie infantili e che da anni porta avanti lo studio e la conoscenza della terapia molecolare, nuova frontiera per la lotta delle leucemie e i tumori.

I Pesi Massimi sono sicuramente un esempio virtuoso e bello di come il tifo calcistico possa andare oltre il semplice divertimento ma possa diventare, anche, una modalità di impegno sociale e di stile nell’affrontare, oltre il campo da gioco ma anche nel campo della vita, le sfide più importanti.

© Riproduzione riservata

Lorenzo Guzzetti