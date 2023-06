Qualche quotidiano ha definito questo incontro come “a sorpresa”, ma per noi di sorprendente e inaspettato non c’è proprio nulla. Tutt’altro: è la continuazione precisa di un percorso politico tutto virato a sinistra che la nuova segretaria del Partito Democratico sta facendo dal giorno della sua elezione.

Si è concluso infatti poco fa l’incontro tra la segreteria del Pd Elly Schlein e il ministro Liu Jianchao, responsabile del dipartimento esteri del Partito comunista cinese in visita istituzionale in Italia con la sua delegazione. Lo ha reso noto il Partito Democratico con un comunicato stampa. All’incontro hanno partecipato il responsabile Esteri Peppe Provenzano e i capigruppo nelle commissioni Esteri di Camera e Senato Enzo Amendola e Alessandro Alfieri. Al centro del confronto le sfide del multilateralismo e della transizione ecologica. Durante l’incontro – continua la nota del Pd – la segretaria ha esposto le posizioni del Pd sulla tutela dei diritti umani e sulla guerra in Ucraina, auspicando un ruolo della Cina nei confronti della Russia per porre fine all’invasione, e sulla necessità di una cornice strategica europea alle relazioni economiche e istituzionali con la Repubblica Popolare Cinese.

Liu Jianchao è in questi giorni in visita istituzionale in Italia. Dopo Schlein ha incontrato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, mentre ieri a Milano aveva incontrato una delegazione di imprenditori italiani, incontro nel quale si era discusso della Via della Seta, il progetto firmato nel 2019 dal Governo Conte I (unico tra i Paesi del G7 ad aver sottoscritto la BRI, Belt and Road Initiative) e che ora il governo Meloni, pare anche su spinta degli Stati Uniti, pare voglia lasciar decadere.

