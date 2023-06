15.13. Si sono chiuse alle 15 le urne per le elezioni in Molise. Chiusi i seggi, inizierà lo spoglio delle schede da cui uscirà, nel pomeriggio, il nome del nuovo governatore. Tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (sei liste), Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (sette liste) e infine Emilio Izzo, sostenuto dalla lista civica ‘Io non voto i soliti noti’. L’affluenza, alle 23 di ieri, era in calo al 33,99%. Gli aventi diritto al voto sono 327.805. Tra questi ci sono 85mila residenti all’estero. I cittadini, oltre al presidente di Regione, votano per l’elezione di 20 consiglieri regionali. In tutto, le sezioni nei 136 Comuni sono 393.

15.16. “I seggi sono affollati, almeno a Termoli si sapeva che in molti sarebbero andati a votare lunedì essendo operatori turistici, mancheranno solo i ragazzi che sono all’università, bloccati dalla sessione d’esame, ma anche qui c’è stato un buon recupero e siamo fiduciosi, avendo fatto tutto quello che potevamo fare in questa campagna elettorale e aspettiamo con serenità il responso delle urne”. Lo dice all’Adnkronos Francesco Roberti, candidato azzurro alla presidenza del Molise con il centrodestra, a pochi minuti dalla chiusura delle urne per le regionali. “Silvio Berlusconi mi ha chiamato 15 giorni fa, appena uscito dall’ospedale. E’ evidente che questa campagna elettorale la dedichiamo a lui – sottolinea – che ci ha dimostrato il modo instancabile di fare campagna elettorale, di stare in mezzo alla gente. Da lui, che appena dimesso si è preoccupato di capire come stesse andando la campagna elettorale in Molise, cogliamo l’insegnamento di andare avanti sempre, di lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi. Berlusconi è stato il motore propulsivo di Forza Italia e oggi spetta a noi far sì che questa campagna elettorale sia un tributo nei suoi confronti perché è grazie a lui se il centrodestra esiste e continua a rimanere unito e con coerenza presentarsi in tutte le Regioni e in tutti i Comuni”.

15.17. “Da decano delle campagne elettorali, consigliere dal 2001 sempre dalla stessa parte, giudico questa campagna elettorale come in sordina rispetto alle altre volte, con meno competizione diretta tra i candidati, pochi i confronti. Tuttavia la partecipazione è rigenerante, dopo tanti anni chiusi a lavorare, c’é una gran voglia di fare pensando all’operato della Premier, del governo, di grande aiuto”. Lo dice all’Adnkronos Quintino Pallante, assessore regionale uscente e candidato consigliere per Fratelli d’Italia. “Il compito dei consiglieri è difficile, abbiamo passato il Covid, le condizioni difficili anche economiche di molti – ricorda – ma le aspettative delle persone sono molto elevate e confido in un risultato favorevole. Nel frattempo, tuttavia, io e il presidente Toma siamo al lavoro, nonostante la campagna elettorale”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello