“Ti telefono o no, ti telefono o no…

ho il morale in cantina

mi telefoni o no, mi telefoni o no…

chissa’ chi vincera’…”.

Certo non sarà Daniele Silvestri, con le sue 4850 cose in comune, ma pur sempre un’eroina del pop nazionale come Gianna Nannini. Ed è con ‘Fotoromanza’, che la segretaria del Pd ha mantenuto l’impegno ad aggiornare la sua playlist. Naturalmente si tratta di una citazione implicita, sufficientemente chiara per gli appassionati della pop star senese. Tra un incontro con Lula (la famosa ricostruzione di un internazionale di sinistra?) e l’inaugurazione al Nazareno del dipartimento dello Sport, Elly Schlein ha dettato alle agenzie lo ‘spin’ ispirato a Gianna Nannini: “Sarò sicuramente in Molise giovedì 22 a Termoli, verso le 19.30, mi sentirò con Conte, sosteniamo lo stesso candidato, lo sentirò per capire se e come ci sarà la possibilità di incrociarci”.

Più un messaggio tra due adolescenti alle prese con il probabile primo incontro, che una comunicazione politica. Comunque i due forse si incroceranno per stabilire una ‘foto di Vasto’ ancora più nitida e speriamo che in Molise, sullo stesso palco, ci siano anche Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli, per presentare ai termolesi gli effettivi che si propongono di governare la loro Regione, ed in successione altri Enti Locali. Le polemiche su Moni Ovadia e Beppe Grillo non hanno fermato Elly, il campo ‘piccolo’, che assomiglia più ad un recinto, va avanti spedito. Nessuna riflessione in corso sul M5S, sulla credibilità di un’alleanza in cui uno dei partiti è dichiaratamente contro l’Ue e la Nato.

“Un messaggio che trasmette proprio l’idea di essere una minoranza” dice un opinionista, “gli elettori capiscono benissimo che se il Pd ed il M5S fossero ora al governo, sarebbero su posizioni molto più spaccate di quelle della destra”. Il cupido che ha fatto incontrare Elly e Giuseppi stavolta è stato Roberto Gravina, sindaco di Campobasso e candidato Presidente alle elezioni regionali in calendario domenica. Anche in questo caso, è bene specificare che Gravina è un uomo del M5S, già al centro di una polemica nei giorni scorsi, perché accusato dal Pd locale di intervenire solo a manifestazioni del partito di Conte, che d’altra parte è il suo partito. Anche questa volta, quindi, l’alleanza è con personale ed idee del movimento, con il Pd dietro a trainare.

Lo stesso meccanismo della manifestazione della settimana scorsa, i dem stanno diventando di fatto i principali follower di Grillo. Si tratta di una scelta legittima ovviamente, ma colpisce per l’anomalia. Una cosa risaputa da qualche mese, intanto le curiosità a Roma girano attorno alla ‘fuitina’ di Elly e Giuseppi, come andrà l’incontro di domani verso le 19,30 a Termoli’? “Pensavano che fossimo un’ipotesi. un breve guizzo e poi di nuovo pavidi e forse, e forse un po’ è così. Ma è questo che ci ha reso imprevedibili sentirci solidi restando liquidi e infatti adesso, adesso prova a prenderci”. Pur sempre ancora Daniele Silvestri, ad attraversare i pensieri di Elly.

Phil Vive a Roma ma è cresciuto a Firenze, è un antico frequentatore di corridoi, ha la passione per Philip Roth e per le melanzane alla parmigiana, predilige il paesaggio della Versilia

© Riproduzione riservata

Phil