Dopo i tentennamenti mostrati ieri – quando ancora la posizione ufficiale del Pd in merito al corteo odierno, organizzato dal M5S lungo le vie della Capitale, era l’assoluta astensione dal parteciparvi – Elly Schlein, Segretaria Dem, nel caldo di un pomeriggio d’inizio estate fa il suo annuncio: partecipa all’evento stellato pro-assistenzialismo, sotto lo slogan #BastaVitePrecarie.

E così, si ritrova fianco a fianco di Giuseppe Conte, ad ascoltare perfino le parole – infuocate come il clima romano – di Beppe Grillo che, dal palco esorta i partecipanti ad “indossare il passamontagna”. Non per il freddo, ci mancherebbe: per creare “brigate di cittadinanza”, una resistenza non si capisce bene a cosa: “Fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi coi passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti. Mettete a posto le aiuole, i marciapiedi e di nascosto scappate”.

Ma non è tutto. Di fatto, Schlein partecipa ad una kermesse che va contro ogni principio del fu Partito Democratico a vocazione riformista, progressista, europeista ed euroatlantista.

Come fa notare, via Twitter, il parlamentare di Italia Viva Davide Faraone, la piattaforma programmatica della manifestazione è una sorta di anti-materia del Pd che conoscevamo.

La segretaria del Pd oggi ha partecipato alla manifestazione del M5S a Roma. Per curiosità sono andato a leggere la piattaforma della manifestazione, le ragioni della piazza, per capire le ragioni della partecipazione della Schlein. 1 Difesa dei principi previsti dal decreto… — Davide Faraone (@davidefaraone) June 17, 2023

Fra le ragioni della piazza, infatti, troviamo la difesa dei principi previsti dal decreto dignità approvato dal Governo Conte 1, Lega/M5S, cui il Pd votò contro in Parlamento, quando era segretario Zingaretti.

Si ribadisce, poi, il no all’invio di armi all’Ucraina; e sappiamo che il Pd ha sempre votato a favore, dal governo Draghi ad oggi, quando era segretario Letta ma anche la stessa Schlein.

Si passa, quindi, alla difesa del reddito di cittadinanza introdotto dal governo Conte 1, contro il quale il Partito Democratico votò contro in Parlamento, quando era segretario Zingaretti.

Fra i punti in programma, anche il no all’abolizione del reato di abuso d’ufficio, un tema sul quale da anni i sindaci del Pd – sostenuti da tutti i segretari politici, senza soluzione di continuità – sostengono il contrario.

C’è, inoltre, il sostegno alle tesi avanzate dagli ambientalisti di “Ultima generazione”, con l’intervento di un rappresentante del movimento dal palco della manifestazione. Ricordiamo che si tratta degli stessi presi a pedate dal sindaco Pd, Dario Nardella, quando hanno imbrattato Palazzo Vecchio a Firenze. Ma si tratta anche degli stessi che sono stati attaccati dal sindaco Pd della Capitale, Roberto Gualtieri, quando per pulire la fontana di Trevi da un colorante nero, ha dovuto buttare trecentomila litri d’acqua.

E ancora, leggiamo che si offre sostegno agli esodati del super bonus 110% contro la revisione proposta per primo dal Governo Draghi e sostenuta allora dal Pd, squando era segretario Enrico Letta.

Da notare, infine, l’assenza totale dalla piattaforma di un punto sull’immigrazione, contro i principi dei decreti sicurezza introdotti dal Governo Conte 1 – col voto contrario del Pd a guida Zingaretti – e riproposti dal Governo Meloni.

Insomma, pare proprio che Elly Schlein abbia partecipato ad una manifestazione contro il partito stesso che dirige, il Pd. Grande è la confusione sotto il cielo di Roma e sotto i palchi a 5 Stelle.

