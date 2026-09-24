Il professor Giovanni Orsina interpreta ciò che sta accadendo in Europa come il ritorno degli Stati nazionali e, insieme, come un ritorno della politica, dopo una fase di depoliticizzazione che colloca soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. Mentre accelerava l’integrazione europea, sostiene, «il potere si è trasferito dagli eletti ai tecnocrati». Oggi competizione, guerre, confini, energia e sicurezza segnerebbero l’esaurimento di quella fase e riporterebbero gli Stati nazionali al centro della decisione politica.

Ma cosa intende esattamente il professore per depoliticizzazione? I tecnocrati non operano fuori dalla politica: si tratta piuttosto di un modo di decidere che ha accresciuto la loro influenza nelle sedi politico-governative e nel quale anche la responsabilità politica si è allontanata dalla verifica diretta degli elettori. Nel suo ragionamento, questo processo coincide in larga misura con la crescita del ruolo delle istituzioni europee. Ma anche qui occorre distinguere: dietro la categoria ormai quasi metafisica di “Bruxelles” convivono istituzioni, poteri e procedure differenti. Più che una fuoriuscita dalla politica, si è verificato uno spostamento di decisioni dal livello nazionale a quello europeo, spesso verso istituzioni meno direttamente esposte alla competizione elettorale.

Non convince che questa crescita sia spiegabile soprattutto come effetto di un processo di depoliticizzazione. Vorrei proporre un’altra spiegazione: la crescente complessità delle società contemporanee, popolate da cittadini mediamente sempre più istruiti, informati ed esigenti nei confronti delle decisioni pubbliche. Economia, finanza, ambiente, energia, tecnologie, sanità e infrastrutture sono ambiti sempre più funzionalmente specializzati e richiedono competenze sempre più specifiche. Il problema era, ed è sempre più, come metterle a disposizione della decisione politica. Per questo, quella che viene definita depoliticizzazione è stata anche, e per certi aspetti soprattutto, una disintermediazione delle forme tradizionali e una reintermediazione attraverso forme nuove.

Il trasferimento di funzioni e capacità decisionali verso banche centrali indipendenti, autorità regolatrici, organismi tecnici e istituzioni europee va letto anche come una risposta a questa difficoltà. La tecnocratizzazione non sarebbe tanto la causa della depoliticizzazione quanto una risposta adattiva alla crisi delle forme attraverso le quali la politica era stata organizzata nel secondo dopoguerra. Non semplicemente, dunque, un’espropriazione da parte dei tecnocrati, che rischiano altrimenti di diventare il capro espiatorio o l’alibi di una crisi che riguarda anzitutto le forme della politica.

Il professor Orsina invita a prendere atto della nuova forza degli Stati nazionali e a cercare convergenze concrete tra governi. Resta però da chiedersi se proprio la resistenza degli Stati nazionali a trasferire alcune capacità di decisione non abbia contribuito alle difficoltà del processo europeo. La rinnovata centralità dello Stato nazionale, nelle forme che abbiamo ereditato dal secondo dopoguerra, non implica necessariamente l’affermarsi di una politica capace di misurarsi con le condizioni del nostro tempo. La vera sfida è individuare a quale livello, o attraverso quale combinazione di livelli, costruire istituzioni legittimate dal voto dei cittadini e capaci di attivare le competenze necessarie. Una risposta non può più essere cercata soltanto entro i confini dello Stato nazionale: deve necessariamente avere una dimensione sovranazionale, europea.

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Mario Rodriguez