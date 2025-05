L’ Extra Omnes, poi il voto. Inizia domani l’elezione del nuovo Papa. Alle 16:30 i 133 cardinali elettori, dopo aver partecipato in mattinata alla Messa “Pro Eligendo Pontefice” presieduta dal cardinale Decano Giovanni Battista Re, entreranno nella Cappella Sistina per nominare il 267° successore di Pietro. Guidati dallo Spirito Santo scriveranno per la prima volta il nome del loro preferito sotto una scheda che piegheranno e porteranno all’altare, inserendola nell’urna dopo un breve giuramento, pronunciato sotto gli occhi degli scrutatori. Poi attenderanno l’esito della votazione.

Le giornate dei cardinali, colazione alle 6:30, l’ingresso nella Cappella alle 9:30

Quasi impossibile che l’habemus papam venga pronunciato già domani sera. E così, in caso di fumata nera, i cardinali si riuniranno quattro volte al giorno, finché un candidato non otterrà i due terzi dei voti. Le giornate saranno scandite da orari precisi: colazione tra le 6,30 e le 7,30, alle 7,45 si ripartirà per il Palazzo apostolico dove alle 8,15 verrà concelebrata la messa nella Cappella Paolina. L’ingresso nella Cappella Sistina si terrà alle 9,30, poi si tornerà a votare due volte, nella segretezza del conclave. Alle 12,30 il ritorno a Santa Marta, alle 13 il pranzo. Riposo fino alle 16 e poi il ritorno in Cappella Sistina per un’altra preghiera e altre due votazioni. In caso di esito negativo alle 19,15 la recita dei vespri, il trasferimento a Santa Marta e alle 20 la cena. Benedetto XVI se la cavò con 4 scrutini nell’arco di poco più di un giorno, 26 ore. Ne servì uno in più a Papa Francesco. Ma il Conclave più lungo della storia si svolse a Viterbo e durò 2 anni e 9 mesi (pari a 33 mesi o 1.006 giorni), dal 29 novembre 1268 al 1º settembre 1271, e portò all’elezione di Papa Gregorio X.

Conclave, mercoledì 7 maggio il primo voto: gli orari delle fumate

Al termine di ogni scrutinio le schede verranno bruciate, con l’aggiunta in caso di esito negativo di un reagente chimico per rendere il fumo nero. L’esito dell’unica votazione della giornata di domani, mercoledì 7 maggio verrà reso noto intorno alle ore 19. Nei giorni seguenti ce ne saranno due la mattina e due il pomeriggio. Le fumate dovrebbero avvenire dalle ore 10.30 o alle ore 12 della mattina e, nel pomeriggio, alle ore 17.30 o 19.00. Al nuovo Papa verrà prima chiesto se accetterà l’incarico e quale nome sceglierà, e alla fine verrà chiuso il conclave.

L’arrivo dei fedeli e l’annuncio

Si stima che tra la fumata bianca e l’annuncio del nuovo Papa potrebbero passare circa due ore, tempo che permetterà ai fedeli di raggiungere il colonnato. Saranno circa 250 mila le persone tra San Pietro e via della Conciliazione che assisteranno dal vivo alla presentazione del nuovo Papa.

