Mancano pochi mesi al congresso dell’Anci, previsto per il 20 novembre a Torino, ma la corsa verso l’elezione del “sindaco dei sindaci” va a rilento. Non è colpa di nessuno se ci sono troppi pretendenti e tutti immancabilmente del Pd. Visto che farà da ospite, il sindaco di Torino intende giocare fino in fondo la partita: dopo Chiamparino e Fassino, non gli dispiacerebbe continuare una certa tradizione sabauda nel mondo dei comuni. È questo però che blocca le chance di Stefano Lo Russo, il terzo presidente torinese nel giro di pochi anni sarebbe davvero un po’ eccessivo.

Invece Matteo Lepore non avrebbe un tale handicap. Anzi, nonostante il peso della componente emiliana nella vita dell’Associazione di via dei Prefetti, Bologna non ha mai espresso un presidente (è toccato a Graziano Delrio, all’epoca sindaco di Reggio Emilia, colmare questo vuoto in epoca renziana). Lepore ha dalla sua la vicinanza con la Schlein, ma non è detto che la Schlein sia così propensa a marcare il territorio con una candidatura della “sua” Bologna. I veri contendenti, allora, per la presidenza dell’Anci saranno gli attuali inquilini di Palazzo Marino (Milano) e Palazzo San Giacomo (Napoli). Non si vogliono fare la guerra, ma inevitabilmente si fronteggiano con pari ambizioni.

Marco Antonellis

