Giuseppe Conte non ha dubbi e con grande autostima ha attaccato Mario Draghi, bollando come carente di una visione il report che l’ex Bce ha curato sulla competitività. Per il presidente del Movimento 5 stelle il rapporto di Draghi è “insoddisfacente” e “manca di una visione strategica”. Un altro attacco a Draghi dopo la recente rivendicazione delle dimissioni dell’ex premier italiano fatta dall’altro leader politico responsabile della caduta del governo nel 2022, cioè Matteo Salvini.

Conte contro Draghi, il rapporto che “manca di visione strategica”

Il leader pentastellato a ‘La Repubblica delle Idee’ ha spiegato il suo giudizio contro l’operato di Draghi: “Non risponde alle prospettive di cui ha bisogno l’Europa, benissimo quando ricostruisce la situazione attuale, le carenze dell’Europa rispetto alle competizioni con gli Stati Uniti, la Cina ma l’azione che viene fuori qual è?”. “Dovremmo allargare la nostra visione, dobbiamo prendere atto che tutti gli indici ci dicono che è il secolo dell’Asia mentre noi siamo siamo in un quadro molto occidentale e Nato. Dobbiamo aprirci a questa competizione e affrontarla e poi manca un capitolo sul partenariato dell’Africa. In quel report manca una visione strategica, è tutto sulla difesa e si accetta supinamente la logica del riarmo” ha aggiunto Conte.

Conte e il Superbonus gestito da Draghi e Meloni

Giuseppe Conte ha parlato anche del Superbonus e dei suoi effetti sui conti dello Stato, scaricando le responsabilità sui suoi successori Draghi e Giorgia Meloni: “Io il Superbonus l’ho gestito per 6 mesi, Draghi e Meloni hanno avuto tutto il tempo perché i dati reali ce li ha tutti Enea. Potevano quantificare da subito l’andamento, ma ci hanno detto che non c’era nessun buco nei conti pubblici. Il tema è che a gestirlo sono stati loro”. Così Giuseppe Conte sempre a “La Repubblica delle idee”. “Se fossero stati chiari e trasparenti ci avrebbero fatto conferenze stampa per aggiornarci periodicamente, e oggi inventano un capro espiatorio. Non si fa così la politica, bisogna assumersi le responsabilità” ha detto il grillino.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani