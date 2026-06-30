Il contrasto alla violenza di genere al centro di “Trame di rinascita”, progetto della Fondazione La Crisalide in Rete, che verrà presentato domani, mercoledì 1° luglio, alle 10, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. L’iniziativa nasce su impulso di Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Lavoro della Camera. Dopo i saluti istituzionali di Antonio Briscione, sindaco di Contursi Terme (SA), Antonio Briscione, oltre allo stesso Rizzetto interverranno Roberta Bolettieri, presidente della Fondazione La Crisalide in Rete; Valeria Giaccari, vicepresidente di Assolavoro; Barbara Lunelli, componente della Giunta ‘Movimento Donna Impresa’ di Confartigianato. Modererà l’incontro Simona Decima, giornalista RAI e membro dell’associazione Giornaliste Italiane.

ll progetto “Trame di rinascita” ha l’obiettivo di promuovere l’autonomia e l’inclusione socio-lavorativa di donne vittime di violenza. Le beneficiarie acquisiranno competenze certificate nell’ambito della sartoria attraverso un percorso che le accompagnerà dalla formazione all’ingresso nel mercato del lavoro. Un modello innovativo che unisce tutela, formazione e lavoro, fondato sulla valorizzazione del Made in Italy e delle tradizioni artigianali del territorio. La Fondazione La Crisalide in Rete, con sede a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, è stata fondata da Roberta Bolettieri nel 2024 con l’obiettivo di trasformare il territorio in uno spazio dove le donne e i bambini vittime di violenza di genere trovino strumenti concreti di protezione e di rinascita. È attiva su tutto il territorio della provincia di Salerno ed attualmente gestisce una casa rifugio per donne maltrattate, “La Crisalide”, fondata nel 2022, nonché due centri antiviolenza accreditati: il Centro Antiviolenza di Ginevra, con sede a Serre, nel salernitano, e il Centro Antiviolenza Febe, con sede a Salerno. In aggiunta, sono attivi diversi sportelli territoriali. Tutti i servizi operano 24 ore su 24, gratuitamente e nel rispetto assoluto dell’anonimato.

Ascolto, tutela e assistenza psicologica e legale rappresentano l’impegno quotidiano della Fondazione, che fornisce anche informazioni sui percorsi di sicurezza e di autodeterminazione.

La Fondazione è parte della Rete Nazionale Antiviolenza D.I.RE (Donne in Rete) e, per i Centri Antiviolenza da essa fondati e gestiti, aderisce alla rete nazionale Telefono Rosa/1522 (promossa dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità).

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