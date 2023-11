Onore ai giudici del Tribunale del Riesame di Venezia, che hanno saputo prendere atto di dover annullare una ordinanza cautelare a carico di ben 12 presunti associati per delinquere di una cosca nigeriana, scarcerandoli. Hanno “dovuto” annullare, perché l’ordinanza del GIP risultava palesemente un’opera di “copia e incolla” della richiesta del Pubblico Ministero, refusi compresi; il che, a mente dell’art. 292 del codice di rito, ne determina la sacrosanta nullità.

Il Giudice delle Indagini preliminari, nella logica del nostro sistema processuale, è -o meglio, dovrebbe essere- il controllore della legittimità degli atti di indagine del PM. Leggiamo quotidianamente notizie che, quasi sempre con compiacimento, ci informano che “il PM Tizio ha arrestato”, “il PM Caio ha sequestrato”: ma il PM può solo richiedere di arrestare o sequestrare, mentre è -o meglio, sarebbe- compito del GIP decidere se quelle richieste siano fondate e ben motivate, e disporre di conseguenza.

Ignoranza dei cronisti giudiziari? Beh, no. La realtà, confermata da decenni di esperienza forense, è che questa cruciale funzione di controllo del Giudice sulle indagini del PM è da subito fallita. Il GIP che non accoglie le richieste del PM (di arresto, di sequestro, di intercettazione telefonica ed ambientale, etc.) è l’eccezione, piuttosto che la regola. Il Gup che non accoglie in udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio non raggiunge il 3% del dato statistico. E se poi pensiamo al 50% delle assoluzioni in primo grado, il naufragio di quella funzione appare conclamato. D’altronde, è proprio il tema del “copia e incolla” che risulta illuminante: quella umiliante pratica, simbolo della soggezione del GIP al PM, era a tal punto la regola e non l’eccezione, che è stato infine necessaria pochi anni fa (2015!) la mortificante modifica dell’art. 292, che ha imposto per legge, a pena di nullità, l’obbligo per il Giudice di pensare con la propria testa, e non con quella del PM.

Eppure, ancora ci dobbiamo compiacere di provvedimenti piuttosto eccezionali come quelli del Riesame di Venezia. Mentre invece assistiamo alla messa all’indice mediatico-giudiziaria (un linciaggio indecente) di una GIP di Milano che ha osato -la sciagurata- ritenere tanto pomposa quanto inconsistente in punto di gravità indiziaria una maxi indagine su presunte cosche mafiose lombarde, perciò rigettando la raffica di richieste di arresti e sequestri. L’indignazione di quella Procura per l’inaudito atto di autonomia del Giudice è stata tale da scivolare nel grottesco. Nel (più che legittimo, beninteso) atto di ricorso al Riesame, del cui esito tutti prenderemo atto, i Pubblici Ministeri hanno inteso svalutare la qualità della ordinanza di rigetto del GIP denunziando “il copia e incolla” che costei avrebbe fatto… di qualche scritto giuridico disponibile in rete! Certo che un po’ di senso della misura (e del ridicolo) non guasterebbe. Non vi pare?

Gian Domenico Caiazza Presidente Unione CamerePenali Italiane

© Riproduzione riservata

Gian Domenico Caiazza