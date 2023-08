Gli Stati Uniti mostrano preoccupazione per i contatti tra Russia e Corea del Nord riguardanti la fornitura di munizioni e strumenti militari da utilizzare nella guerra in Ucraina.

Secondo il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, nuove informazioni indicano che i negoziati tra i due Stati sono in stato avanzato, come evidenziato dalle visite dei rappresentanti russi a Pyongyang e da uno scambio epistolare tra Vladimir Putin e Kim Jong-un, tanto da certificare l’intenzione dei due leader di intensificare gli scambi bilaterali, includendo anche la fornitura di materie prime da parte della Corea del Nord a Mosca per sostenere l’industria bellica del Cremlino.

Kirby ha sottolineato che qualsiasi accordo di fornitura di armi o strumenti militari sarebbe contrario alle risoluzioni dell’ONU, e che il fatto che il leader russo si rivolga a Kim Jong-un per ottenere nuove armi sia un segno di debolezza. Gli Stati Uniti monitorano da vicino la situazione e considerano nuove misure contro la Corea del Nord a causa delle violazioni delle sanzioni nei confronti della Russia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione