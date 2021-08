Sono 6.902 i nuovi casi di contagio di coronavirus su un totale di 293.863 tamponi tra molecolari e antigenici, 22 i morti. Il dato nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il tasso di positività al 2,3%. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.390.684, i morti 128.209 in Italia. La curva dei contagi è salita in Italia nell’ultimo per via dell’incidenza della variante Delta.

Ieri erano stati registrati ​6.599 casi con 244.657 tamponi (tasso al 2,7%) e 24 morti. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.533 (ieri 2.449), con un aumento di 84 persone rispetto a ieri, mentre sono 288 i ricoverati in terapia intensiva (+11 rispetto a ieri), con 29 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.513.940 i guariti (+3025) e 108.535 gli attualmente positivi (+3850).

Per quanto riguarda le Regioni, in Sicilia si registrano 776 nuovi casi e sette vittime. In Lombardia si contano 756 nuovi contagi e una vittima. In Toscana si registrano 714 nuovi casi e un decesso. In Emilia-Romagna ci sono oggi 685 nuovi casi di Covid-19 e due decessi. In Veneto 682 nuovi contagi e un morto. Nel Lazio 638 nuovi casi e un decesso. In Campania 610 nuovi positivi e 2 morti. 414 nuovi casi e due morti in Sardegna. In Puglia ci sono 360 casi positivi e un decesso. In Calabria 238 nuovi casi e un decesso. Nelle Marche 221 positivi. Sono 170 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte. In Liguria 143 nuovi casi e 1 decesso. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 111 nuovi contagi. 83 nuovi casi in Abruzzo. In Trentino i nuovi casi sono 44.

Quasi un milione di under 19 sono vaccinati contro il Covid e nella fascia 16-19 anni uno su 2 ha fatto la prima dose. I dati sono in 2 nuove tabelle inserite perla prima volta nel report del governo. I numeri dicono che è vaccinato il 32,43% dei ragazzi tra 16 e 19 anni, 753.068 su 2.322.000. Più della metà, il 54,27% ha fatto la prima dose (1.196.119) o la dose unica (63.950) e poco più di un milione (1.061.931) non ha fatto neanche una dose (45,73%). Nella fascia 12-15 i vaccinati sono il 9,02%, 207.850 su 2.305.514, la prima o unica dose l’hanno fatta in 533.034 (23,12%) e 1.772.480 (il 76,88%) sono in attesa di prima dose.

Sono oltre 71 milioni e 240mila le somministrazioni condotte in Italia, più di 34 milioni e 182mila persone hanno completato il ciclo, il 63,29% della popolazione over 12 anni. Da ieri è entrato in vigore il Green Pass per luoghi ed eventi pubblici. Giovedì sera il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto che vedrà nuove applicazione della certificazione verde da settembre anche a scuola e trasporti. A Roma di nuovo in piazza manifestanti No Vax e No Green Pass.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

