A 90 minuti dal termine della stagione, la corsa alla prossima Champions League è più aperta che mai. La giornata di ieri ci ha consegnato il secondo verdetto che, grazie alla vittoria sul Pisa per 0-3, ha visto il Napoli staccare il pass numero due (su quattro totali) per un posto nella massima competizione europea. Restano in lotta quattro squadre per gli ultimi due slot disponibili, e tutti gli scenari sono aperti. La clamorosa caduta interna della Juventus contro la Fiorentina fa scivolare i bianconeri al sesto posto, che in questo momento li ‘condanna’ all’Europa League.

Vittoria fondamentale della Roma nel derby della capitale che, grazie proprio al tonfo degli uomini di Spalletti, si porta quarta ad una giornata del termine e, dunque, padrona del proprio destino. Vittoria importantissima anche per il Milan, corsaro sul campo del Genoa (1-2), che si porta con più di un piede nella massima competizione europea per club. Vince anche il Como che in questo momento, in virtù dell’occupazione della quinta posizione, andrebbe diretto in Europa League. Ecco allora tutti gli scenari per la qualificazioni Champions.

Milan

Il Milan è terzo in classifica a 70 punti, a pari merito della Roma quarta. Ciò vuol dire che, in caso di vittoria interna contro il Cagliari, i rossoneri sarebbero in Champions League a prescindere dagli altri risultati. In caso di pareggio, staccherebbe il pass della massima competizione europea solo in caso di non vittoria della Juve nel derby della mole e del Como a Cremona. A pari punti con queste due, i rossoneri si qualificherebbero grazie al vantaggio negli scontri diretti con il Como. In caso di sconfitta invece, i diavoli raggiungerebbero comunque la Champions in caso di sconfitta della Roma a Verona e di una non vittoria di almeno una tra Juventus e Como.

Roma

Discorso quasi identico per la Roma che però dovrebbe sperare, in caso di non vittoria, in risultati postivi dagli altri campi più del Milan, a causa di scontri diretti o differenza reti a sfavore con tutte le dirette concorrenti. I giallorossi però non devono fasciarsi la testa: sono quarti, dunque una vittoria li proietterebbe in Champions League a prescindere dalle notizie che arriverebbero dagli altri campi interessati. In caso di pareggio, gli uomini di Gasperini otterrebbero la qualificazione solo in caso di non vittoria di Juventus e Como. Una sconfitta, sarebbe fatale per i capitolini, ai quali basterebbe anche solo una vittoria di una delle due inseguitrici per salutare i sogni di quella coppa che da quelle parti non si gioca da sette anni.

Como

Appena sotto la zona Champions, c’è il Como. I lariani occupano la quinta posizione a 68 punti, e sono pronti a sfruttare un passo falso delle due rivali sopra di lei. Per sperare di agganciare la qualificazione in Champions all’ultima curva, gli uomini di Fabregas dovrebbero vincere la loro delicata partita a Cremona e sperare in una non vittoria della Roma al Bentegodi, oppure in una meno plausibile sconfitta interna del Milan contro il Cagliari. I comaschi hanno però dalla loro parte lo scenario della classifica avulsa: in caso di loro vittoria, di una vittoria della Juventus e di un pareggio del Milan, le tre squadre raggiungerebbero la quota di 71 punti, e a spuntarla sarebbero proprio Fabregas e allievi.

Juventus

Sconfitta clamorosa della Juve in casa contro la Fiorentina. I bianconeri, a causa anche delle vittorie delle altre in lotta per un posto in Champions, sono momentaneamente scivolati al sesto posto, compromettendo seriamente la qualificazione alla massima competizione europea. Ora, sono costretti a vincere il derby contro il Torino e sperare in una non vittoria di una tra Roma e Milan, e di una non vittoria anche del Como. A 90 minuti dl termine, gli uomini di Spalletti disputerebbero l’Europa League, con la qualificazione in Champions che è appesa a un filo.

Chi si qualifica in caso di arrivo a pari punti di due squadre?

Milan-Roma: Milan

Milan-Juventus: Juventus per differenza reti

Milan-Como: Milan

Juventus-Roma: Juventus

Juventus-Como: Como

Roma-Como: Como avanti per differenza reti

Chi si qualifica in caso di arrivo a parti punti di tre squadre?

Milan-Roma-Como: 1° Milan, 2° Roma, 3° Como

Juventus-Roma-Como: 1° Como, 2° Roma, 3° Juventus

Juventus-Milan-Como: 1° Como, 2° Milan, 3° Juventus

Juventus-Milan-Roma: 1° Juventus, 2° Milan, 3° Roma

Chi si qualifica in caso di arrivo a pari punti di tutte e 4 le squadre?

1° Milan, 2° Como.

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Riccardo Tombolini