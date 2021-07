“Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Il 31 luglio il Mitreo rischia la chiusura”. Inizia così l’appello di Monica Melani, direttore artistico del Mitreo, Centro per la cultura e l’arte contemporanea di Corviale, nella periferia romana. Uno spazio del Municipio XI salvato dal degrado, riqualificato e offerto alla comunità, che ha come obiettivo “creare aggregazione, coesione sociale, evoluzione culturale”. La convenzione per la sua gestione, stipulata nel 2018, è scaduta a dicembre 2020. Una prima sollevazione popolare ha permesso che fosse concessa una proroga fino al 31 luglio 2021, con la promessa di dare continuità al progetto. Ma in realtà in questi ultimi mesi non c’è stata alcuna azione di programmazione del futuro da parte delle istituzioni. Una protesta è stata quindi organizzata per il 22 luglio, in modo da “ribadire a gran voce che il Mitreo non deve chiudere” si legge sul post pubblicato sulla pagina Facebook del Centro.

Il post sul Mitreo della sindaca Raggi

“Un posto speciale” del Corviale, l’aveva definito la sindaca Virginia Raggi in un post ufficiale pubblicato sulla sua pagina Facebook il 13 dicembre 2020. “Avvieremo un percorso per dare continuità a questa esperienza importantissima” aveva promesso la prima cittadina, aggiungendo: “Non bisogna disperdere il lavoro di tante realtà che operano sul territorio. Sono presidi culturali e sociali che dobbiamo preservare per rilanciare i nostri quartieri e tutelare le persone più fragili”. Ma ad oggi, sottolinea Monica Melani nel suo video appello, l’unica prospettiva è la chiusura, nonostante gli appelli e le istanze firmate da oltre 35 associazioni del territorio per invitare l’amministrazione del Municipio XI a fare ciò che era stato indicato dalla sindaca. Iniziative a cui non hanno ottenuto risposta.

“Siamo tutti il Mitreo”

L’appuntamento per la manifestazione pubblica ‘Siamo tutti il Mitreo‘ è per giovedì 22 luglio alle 17:30 presso la sede di via Mazzacurati, dove tutti i cittadini sono invitati a partecipare. In 14 anni di attività il Mitreo ha organizzato 400 eventi, la maggior parte dei quali a ingresso gratuito; dato visibilità a oltre 3000 artisti e organizzato diverse mostre d’arte contemporanea sempre a ingresso gratuito. Un luogo non solo culturale, ma anche sociale amato dalla comunità, che deve continuare a vivere.

